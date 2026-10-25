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ELEIÇÕES 2026

"Quero exercer o direito de votar", afirma eleitora no CEF Vila Areal

Eleitores superam desafios de mobilidade e marcam presença no CEF Vila Areal em manhã de votação ágil e sem filas

"Quero poder exercer o meu direito de votar", afirma eleitora no CEF Vila Areal - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press )

Recebendo cerca de 2.500 eleitores de Arniqueiras, Areal e proximidades, o Centro de Ensino Fundamental (CEF) Vila Areal, localizado na QS 6 do Areal, iniciou a manhã deste domingo (25/10) com a equipe a postos e sem registro de filas. Nas oito seções eleitorais instaladas na unidade, o público demonstrou disposição para exercer a cidadania. É o caso da aposentada Ana Maria de Souza, de 57 anos.

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Há quase cinco anos utilizando uma prótese transfemoral na perna direita e com o auxílio de duas muletas, Ana Maria compareceu sozinha ao local de votação. Ela relatou a expectativa de que o cenário melhore para as pessoas com deficiência física. "No primeiro turno, uma amiga me trouxe. Desta vez, não consegui acompanhante e o trajeto foi muito difícil. Poderia haver alguém na escola para dar esse suporte", sugeriu.

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Moradora da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras, a aposentada contou que precisou chamar um transporte por aplicativo até a escola e que teve receio de sofrer uma queda no trajeto interno até a sua seção. "O ideal seria termos apoio para o deslocamento interno. Eu só vim hoje porque faço questão de exercer o meu direito de votar", defendeu.

Livre da obrigação, movido pela cidadania

O aposentado Melícios Farias, de 70 anos, compareceu ao colégio acompanhado da esposa, a nutricionista Lusimar Peres, de 59 anos. Moradores de Arniqueiras, os dois votam nos mesmos candidatos e destacaram que a motivação para ir às urnas vem da vontade de "batalhar pelo país" e da preocupação com o cenário econômico, em especial as taxas de juros. "Nós viemos porque queremos deixar um futuro melhor para os nossos netos", afirmou Melícios.

Mesmo sem a obrigatoriedade do voto devido à idade, ele optou por dirigir até o CEF Vila Areal, reforçando que "cada voto importa e cada voto conta". Lusimar também manifestou o desejo de mudança, na expectativa de ver os candidatos escolhidos eleitos.

Organização e acessibilidade na unidade

A votação no CEF Vila Areal começou pontualmente às 8h, mobilizando uma equipe completa de 32 mesários e três funcionários de apoio. Segundo a vice-diretora do colégio e supervisora do local, Isabela Chaves, não houve necessidade de substituição de pessoal. "Todos os mesários compareceram e não registramos problemas com as urnas na parte da manhã", destacou.

Apesar de a estrutura da escola apresentar desafios de acessibilidade — como canaletas e corredores estreitos —, Isabela ressaltou o empenho da equipe em assegurar o fluxo de todos os eleitores. "A unidade dispõe de rampas e acompanhamos de perto os cidadãos com dificuldades de locomoção para verificar se há algum obstáculo no caminho", explicou.

O clima no local permaneceu tranquilo ao longo de toda a manhã, sem intercorrências ou tumultos. A supervisora detalhou ainda o protocolo preventivo em caso de eventuais falhas técnicas: "A orientação é reportar imediatamente qualquer inconsistência à equipe do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) designada para prestar suporte à nossa escola", concluiu.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 25/10/2026 12:03
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