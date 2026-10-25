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Eleições 2026

Eleitores relatam impedimento para votar após prorrogação de votação

Eleitores que chegaram à Zona Eleitoral 08, em Ceilândia, após as 17h relatam que foram impedidos de votar, apesar da decisão de prorrogar o horário de votação neste domingo (25/10)

Eleitores relatam impedimento para votar após prorrogação do horário de votação - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)
Eleitores relatam impedimento para votar após prorrogação do horário de votação - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)
Eleitores que chegaram após as 17h à Zona Eleitoral 08, no Centro de Ensino Fundamental 25 de Ceilândia, deste domingo (25/10), relataram ter sido impedidos de votar. Segundo os entrevistados, os mesários informaram que a votação havia sido encerrada, apesar da divulgação da decisão do ministro Cristiano Zanin de prorrogar por duas horas o horário de votação neste segundo turno.
Juan dos Santos Silva, de 17 anos, contou que havia votado mais cedo e retornou ao local para acompanhar a mãe, que não conseguiu chegar à seção antes das 17h. Segundo ele, os dois chegaram por volta das 17h02 e permaneceram do lado de fora após serem informados de que a votação havia terminado.
O jovem afirmou que outras pessoas também procuraram o local após verem a notícia sobre a prorrogação. De acordo com ele, cerca de quatro eleitores passaram pela seção e foram embora sem votar.
A auxiliar de cozinha Larissa Souza dos Santos, de 27 anos, também tentou votar após as 17h e não conseguiu. Ela relatou que o trabalho ao longo do dia somado ao trânsito e a acidentes causados pela chuva, impediram sua chegada no horário pré-estabelecido. Ao saber da prorrogação do horário, ela se dirigiu à zona eleitoral, mas foi informada de que não poderia mais votar. “A gente fica com medo de não ter feito a diferença, de não ter se posicionado”, afirmou.
Após trabalhar durante todo o dia e não conseguir chegar à seção no horário inicialmente previsto, Djalma Rodrigues, de 61 anos, também foi ao local depois de assistir à notícia sobre a extensão do prazo. Ele, porém, foi informado de que a votação havia sido encerrada. “Fica um dever não cumprido. O meu, se tivesse cumprido, era ter votado”, lamentou.
O casal Marileia de Araújo, de 55 anos, e José Nilton da Silva, de 61, também esteve no local. Marileia contou que não conseguiu comparecer mais cedo por questões pessoais e decidiu ir à seção após assistir à notícia sobre a prorrogação. Ao chegar, entretanto, também não conseguiu votar.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 25/10/2026 18:37
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