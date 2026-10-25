Eleitores relatam impedimento para votar após prorrogação de votação

Eleitores que chegaram após as 17h à Zona Eleitoral 08, no Centro de Ensino Fundamental 25 de Ceilândia, deste domingo (25/10), relataram ter sido impedidos de votar. Segundo os entrevistados, os mesários informaram que a votação havia sido encerrada, apesar da divulgação da decisão do ministro Cristiano Zanin de prorrogar por duas horas o horário de votação neste segundo turno.

Juan dos Santos Silva, de 17 anos, contou que havia votado mais cedo e retornou ao local para acompanhar a mãe, que não conseguiu chegar à seção antes das 17h. Segundo ele, os dois chegaram por volta das 17h02 e permaneceram do lado de fora após serem informados de que a votação havia terminado.

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O jovem afirmou que outras pessoas também procuraram o local após verem a notícia sobre a prorrogação. De acordo com ele, cerca de quatro eleitores passaram pela seção e foram embora sem votar.

A auxiliar de cozinha Larissa Souza dos Santos, de 27 anos, também tentou votar após as 17h e não conseguiu. Ela relatou que o trabalho ao longo do dia somado ao trânsito e a acidentes causados pela chuva, impediram sua chegada no horário pré-estabelecido. Ao saber da prorrogação do horário, ela se dirigiu à zona eleitoral, mas foi informada de que não poderia mais votar. “A gente fica com medo de não ter feito a diferença, de não ter se posicionado”, afirmou.

Após trabalhar durante todo o dia e não conseguir chegar à seção no horário inicialmente previsto, Djalma Rodrigues, de 61 anos, também foi ao local depois de assistir à notícia sobre a extensão do prazo. Ele, porém, foi informado de que a votação havia sido encerrada. “Fica um dever não cumprido. O meu, se tivesse cumprido, era ter votado”, lamentou.

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O casal Marileia de Araújo, de 55 anos, e José Nilton da Silva, de 61, também esteve no local. Marileia contou que não conseguiu comparecer mais cedo por questões pessoais e decidiu ir à seção após assistir à notícia sobre a prorrogação. Ao chegar, entretanto, também não conseguiu votar.