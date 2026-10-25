Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal

Celina Leão, ao votar neste domingo, no Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte: favoritismo confirmado nas urnas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Celina Leão (Progressistas) conquistou mais quatro anos à frente do Governo do Distrito Federal. A governadora foi reeleita neste domingo (25/10), em disputa no segundo turno contra Leandro Grass (PT). Às 20h02, com 90,01% das urnas apuradas, Celina foi considerada matematicamente eleita. Ela tinha 57,22% dos votos válidos contra 42,78% de Grass.

Celina foi considerada matematicamente eleita às 20h02 (foto: Reprodução/TSE)

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Celina chegou ao Palácio do Buriti depois de fazer como vice da chapa de Ibaneis Rocha, em 2022. Ela assumiu o comando do Governo do Distrito Federal (GDF) após a renúncia do ex-governador, em março de 2026.

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Com a vitória, Celina se torna a segunda mulher a assumir o Governo do Distrito Federal (GDF), em 66 anos, desde a inauguração da capital — Maria Abadia assumiu o cargo durante a gestão de Joaquim Roriz, em 2006.

A corrida pelo Buriti em 2026 foi marcada pela repercussão do caso Master e o impacto causado no Banco de Brasília (BRB). Ao longo da campanha, Celina foi constantemente questionada pelos opositores por ligações com o escândalo que deixou um rombo estimado em R$ 2,2 bilhões no banco.

Apoiada por Bia Kicis (PL) e Michele Bolsonaro (PL), ambas eleitas para o Senado, Celina liderou os votos válidos no primeiro turno, com 49,93%, contra 34,47% de Grass. Entre as principais propostas da governadora, estão a recuperação e fortalecimento das operações do BRB, além da defesa do Fundo Constitucional.

Carreira política

Nascida em Goiânia, Celina Leão passou pelo PDT e pelo PPS/Cidadania, antes de se filiar ao Progressistas, em 2018. A governadora despontou na política do Distrito Federal ao se eleger como deputada distrital entre 2011 e 2019.

Em 2018, ela foi eleita deputada federal e coordenou a Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados. No governo de Ibaneis Rocha, ela ocupou a Secretaria de Esporte e Lazer do DF, até ser eleita como vice-governadora em 2022.