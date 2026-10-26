"A oposição vai cobrar explicações", diz Gabriel Magno

Gabriel Magno afirmou que a oposição pretende cobrar explicações sobre os compromissos assumidos durante a disputa eleitoral - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A.Press)

O deputado distrital Gabriel Magno (PT) afirmou que a oposição na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai fiscalizar os compromissos assumidos por Celina Leão (PP), após a vitória da candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF). A declaração foi dada durante o acompanhamento da apuração dos votos na sede do PT, em Brasília, neste domingo (25/10).

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“Amanhã ela vai começar a precisar organizar e pagar as contas. Mas ela não vai conseguir pagar, porque para pagar as contas, contava que o (Flávio) Bolsonaro ia ganhar a eleição”, declarou Gabriel Magno, ao avaliar os desafios que, na visão dele, Celina terá para cumprir as promessas de campanha.

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O deputado também afirmou que a oposição pretende cobrar explicações sobre os compromissos assumidos durante a disputa eleitoral. “Nós vamos lá na Câmara Legislativa fiscalizar todos os compromissos”, disse. Ao encerrar também prometeu pressionar por esclarecimentos sobre caso BRB-Master. “Quem roubou essa cidade vai pagar, vai responder e, se tudo der certo, vai para cadeia”.



