Endereços de Vicente Pires ficam sem luz temporariamente nesta terça (27)

11/08/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Incêndio florestal nas proxidades do Parque da Boca de Mata. Manutenção na rede de energia da CEB neoenergia. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de alguns endereços da Vicente Pires terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (27/10). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção e modernização da rede.

O desligamento temporário vai afetar as áreas da Vila São José, na Chácara 327, Lote 12, e na Chácara 355, lotes 1 e 2, a partir das 10h às 16h. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

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Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.