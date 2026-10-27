Celina promete diálogo com Lula apesar de divergências políticas

Celina Leão (PP), governadora reeleita do Distrito Federal, afirmou que manterá uma postura de diálogo institucional com o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar das divergências políticas entre os dois. Ao comentar a relação com o governo federal após as eleições, ela ressaltou que tem compromisso com a população do DF e que pretende priorizar as necessidades da capital. “Eu tenho pessoas que precisam, que contam comigo, que contam com a minha civilidade, o meu gesto republicano”, declarou.
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Celina destacou que tem um posicionamento político diferente do presidente e lembrou o apoio a lideranças da direita durante a campanha eleitoral, como Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL). “Eu acho que eu sempre fui conhecida por ser uma pessoa que tinha diálogo. Tem respeito, eu tenho lado. Do lado não é o lado do presidente Lula. Nunca foi”, disse. Em seguida, acrescentou que, encerrada a campanha, a prioridade passa a ser a administração do Distrito Federal.
A governadora afirmou que pretende manter conversas institucionais com o governo federal sempre que considerar necessário para atender aos interesses da capital. “Acabou a campanha, começa outra fase. Você tem que governar a cidade para entregar tudo aquilo que as pessoas têm uma expectativa em mim”, afirmou. “Todas as vezes que eu tiver que ter alguma conversa republicana pela minha cidade, pelo meu estado, eu terei, claro, oportunidade”, ressaltou.
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