Governadora eleita prevê avanço gradual da gratuidade no transporte

A governadora reeleita do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que pretende ampliar gradualmente a gratuidade no transporte público para pessoas de baixa renda. Segundo ela, o governo está realizando uma auditoria para identificar despesas que podem ser reduzidas e abrir espaço no orçamento para financiar a medida.

“A gente está fazendo uma auditoria, vendo aquilo que a gente pode diminuir dos gastos para ter recurso. E a gente quer fazer o primeiro Vai de Graça para as pessoas que estão no CadÚnico”, declarou. Para Celina, a ampliação deve ocorrer por etapas, priorizando quem mais precisa.

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Ao falar sobre os planos para a mobilidade urbana, a governadora defendeu investimentos estruturantes e afirmou que a capital precisa de planejamento de longo prazo. Ela citou a expansão do metrô e a implantação de veículos leves sobre trilhos (VLTs) entre os projetos que pretende tirar do papel. “Quando você governa uma cidade, a capital da República, você tem que ter um olhar para o futuro. Você tem que ter coragem”, afirmou. Segundo Celina, os estudos de viabilidade para as obras foram realizados, o que permitiria acelerar o andamento dos projetos.

Entre as propostas mencionadas está a expansão da Linha 2 do metrô até o Gama. A governadora também citou dois projetos de VLT: um ligando o Sol Nascente a Taguatinga e outro conectando o aeroporto ao Noroeste. Na avaliação dela, o segundo corredor poderá contribuir para a requalificação urbana da W3. “Esse do aeroporto ao Noroeste vai requalificar a W3 toda, traz uma nova requalificação da cidade”, disse.

A governadora acrescentou que pretende estruturar o cronograma das intervenções e buscar financiamento internacional para viabilizar os investimentos. Segundo ela, a organização dos recursos permitirá que as obras avancem por etapas e tenham continuidade mesmo após o fim do mandato. “Talvez em quatro anos eu não dê conta de entregar todas, mas a gente vai deixar todo o cronograma pronto”, afirmou. Celina disse que a intenção é garantir condições para que as próximas gestões deem sequência aos projetos até a conclusão.