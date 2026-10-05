PM apreende drogas e dinheiro, após disparos contra casa no no Recanto

Todo o material apreendido foi apresentado na 27ª Delegacia de Polícia - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais militares do 27º Batalhão apreenderam uma expressiva quantidade de entorpecentes, munições, dinheiro e equipamentos de precisão na Quadra 110 do Recanto das Emas. A intervenção ocorreu após uma denúncia enviada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) relatando disparos de arma de fogo na Quadra 109.

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No local da ocorrência inicial, uma moradora relatou às equipes que dois homens em uma motocicleta compareceram à sua residência para cobrar uma dívida de drogas de seu irmão. Ao constatarem que o alvo não estava na casa, um dos suspeitos efetuou disparos em frente ao imóvel, fugindo em seguida. Testemunhas forneceram dados do autor dos disparos e apontaram seu endereço provável.

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Durante as diligências na Quadra 110, os policiais foram recebidos pelo avô do suspeito, que autorizou a entrada e vistoria no quarto do neto. No cômodo, as equipes encontraram 13 porções de "Dry", oito porções de substância análoga à maconha, duas porções de cocaína, quatro balanças de precisão e R$ 581 em espécie, além de duas munições (uma de calibre 9 mm deflagrada e uma de calibre .38). Todo o material apreendido foi apresentado na 27ª Delegacia de Polícia.