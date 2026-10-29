Treinamento antiterrorista dos bombeiros movimenta Mané Garrincha

Corpo de Bombeiros do DF e outros estados simulam um ataque de drone com produtos químicos e biológicos ao público no Estádio Arena Mané Garrincha - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Estádio Nacional Mané Garrincha, clássico palco do futebol, abriu espaço, na manhã desta quinta-feira (29/10), para um simulado especial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) envolvendo produtos perigosos e as chamadas ameaças QBRNE (Química, Biológica, Radiológica, Nuclear e Explosivos). O treinamento simulou um ataque terrorista contra torcedores durante um jogo.

Em uma ação conjunta com bombeiros de outros estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo, as equipes se mobilizaram para atender ao chamado. Para simular o ataque, foi utilizado um drone que lançou uma substância desconhecida sobre a população. A ideia da simulação é analisar o tempo de reação das equipes e a capacidade de agir rapidamente em cenas com tumulto e múltiplas vítimas.

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“Essa atividade é importante por envolver equipes de outros estados para que as corporações possam padronizar as ações através do programa da Jornada Respad Centro-Oeste 2026 — programa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP). O simulado não impede que o sinistro aconteça, mas ele transforma a incerteza em procedimento”, explicou o coronel Ronaldo Medeiros, comandante da operação.

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A ocorrência foi dividida em dois eixos centrais: sendo a primeira a simulação do ataque com a substância desconhecida, ativando o protocolo de descontaminação, atendimento preliminar e triagem das vítimas. O outro eixo focou em um tumulto gerado pela ocorrência, com duas vítimas em estado grave, feridas durante a evacuação do estádio.

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O coronel do Corpo de Bombeiros da Paraíba e presidente do Comitê de Respostas a Desastres, Arthur Vieira, destacou que integrar as ações de bombeiros de outros estados é importante porque há desastres que podem ultrapassar as fronteiras dos estados. “Então essa integração entre os bombeiros é muito importante para dar uma resposta adequada aos desastres. Envolvemos os estados com operações de produtos perigosos, incêndios florestais, tudo que tiver na área de desastre. Estamos colocando os nossos protocolos, todas as normas vigentes para o atendimento a desastres”, disse o coronel.

O secretário de segurança pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, compareceu ao treinamento e reforçou a importância da integração, sobretudo, em um contexto de Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá, ao menos, oito jogos no Mané Garrincha. “A preparação é fundamental, porque o desastre não respeita a fronteira. Quando você une todos os bombeiros aqui do Centro-Oeste, você escala muito mais a sua capacidade de resposta”, disse.

Parceria internacional

Dois representantes do Corpo de Bombeiros do Chile, especialistas em resgate e logística urbana, participaram do simulado. Javier Saavedra, chefe de logística da equipe de Busca e Resgate Urbano (USAR), destacou que o convite foi uma oportunidade de compartilhar conhecimentos. “A relação entre os dois países é muito boa historicamente. Nossa organização possui uma irmandade que ultrapassa barreiras. É fundamental que possamos compartilhar conhecimento e experiências com outras equipes”, disse.

Seu companheiro de farda, Carlos Oporto, especialista em telecomunicações, ressaltou o trabalho humanitário conjunto como um dos pontos fortes do simulado. “Estamos muito contentes de estarmos aqui e fortalecer esses laços humanitários na área de resgate”, destacou Oporto.

Saavedra ainda disse que as técnicas utilizadas entre os dois países são parecidas, o que reforça os padrões de segurança. “As técnicas de resgate, logística e manejo de recursos são muito parecidas com as que utilizamos no Chile. É importante ter esse padrão”, disse o chefe.

Inspiração

Para participar da atividade, cerca de 200 estudantes da rede pública de ensino foram convidados para assistir e atuarem no exercício. Os alunos de colégios militares do DF interpretaram vítimas e também experienciaram a vivência de um ataque, evacuação e atendimento de emergência.

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Os alunos do Colégio Militar D.Pedro II, Theo Dantas Andrade e Otto Ferreira Camargo, ambos de 12 anos, comentaram que a experiência foi “divertida e educativa”. “Eu achei bem legal a situação do drone e atuação dos bombeiros que ajuda as pessoas e combate doenças e danos causados pelas substâncias desconhecidas, como foi nesse caso”, comentou Theo.

Por sua vez, Otto disse que a experiência também reproduziu os ensinamentos de sala de aula. “Como estamos em um colégio militar, reproduzimos o que aprendemos sobre prevenção e resgate”, afirmou.

Com a vivência na prática, os jovens ficaram inspirados para seguir a carreira na corporação. “Isso motiva muita gente que é de um colégio de bombeiros a ingressar na carreira de fato. A profissão ajuda muito a salvar muitas vida”, ressaltou Theo.

“Eu também acho que isso vai ser crucial. Porque pode inspirar a pessoa a sentir que o que ela vai fazer é muito legal. Quando eu crescer, também quero ajudar as pessoas”,acrescentou Otto.

Além de conquistar as crianças, o simulado também reforçou a escolha de carreira dos jovens bombeiros aprovados João Vitor de Souza, 22, e Giovanni Freitas, 21, que interpretaram as duas vítimas com ferimentos graves durante a evacuação.

29/10/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Estádio Arena Mané Garrincha, Corpo de Bombeiros do DF e outros estados, simulam um ataque de drone com produtos químicos e biológicos ao público. Coronel Ronaldo Lima de Medeiros. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)



Souza explica que participar e ver de perto como os bombeiros atuam dá um sentimento de pertencimento à corporação. “Foi uma maravilha. Já participamos de outros, mas esse aqui foi o melhor. Não conseguimos acreditar que iríamos interpretar as vítimas principais, e foi uma sensação de pertencimento mesmo, e poder ver o procedimento é algo que a gente fica bem empolgado”, disse.

Por sua vez, Freitas relatou que ficou emocionado ao participar de um treinamento com bombeiros que atuam em ocorrências reais. “Ver a farda laranja que a gente tanto sonha e almeja vestir e servir é muito especial”, afirmou. Ele também reforçou a importância da participação de militares de outros estados no treinamento. “Acho muito importante e de grande valia justamente para a gente ter essa troca de experiências, troca de network para ter o parâmetro de outras realidades”, complementou.