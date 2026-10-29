Polícia Militar lança Operação Força Total em Taguatinga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) irá realizar a solenidade de lançamento da 32ª edição da Operação Força Total. O evento será na Praça do Relógio, no Centro de Taguatinga, às 17h desta quinta-feira (29/10).
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Coordenada em âmbito nacional pelo Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais de Polícia Militar (CNCGPM), a iniciativa reúne policiais militares de diversos estados e do Distrito Federal em ações simultâneas de reforço à segurança pública.
Na capital, a operação será feita nesta quinta (29/10) e sexta-feiras (30/10), com os policiais fazendo ações de abordagem a veículos, combate ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas, além da prevenção e repressão a crimes contra a vida e o patrimônio.
Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates
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