Sábado (31/10) no DF será de pancadas de chuva e trovoadas isoladas

O último sábado do mês (31/10) no Distrito Federal deve ser de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura, por sua vez, promete ser mais amena, com máxima de 27°C no período da tarde. No domingo (1°/11), a expectativa é que o dia seja de céu encoberto, sem precipitações, com termômetros chegando na casa dos 28°C.

Ao Correio, a meteorologista Ana Wilke havia adiantado, na quinta-feira (29), que o fim de semana seria de temperaturas amenas e “sensação de abafamento”, ocasionada pela umidade relativa do ar que estará alta — no sábado, entre 70% e 95%, enquanto no domingo varia de 50% a 100%. “O DF não ficará tão seco como estamos acostumados”, afirmou.

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A chuva volta a marcar presença na segunda (2), Dia de Finados, apenas em áreas isoladas. A máxima deve ser de 28°C. As temperaturas aumentam novamente a partir de terça (3) e quarta (4), com termômetros chegando aos 30°C e 34°C, respectivamente.