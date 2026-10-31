InícioCidades DF
Previsão do tempo

Sábado (31/10) no DF será de pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Em meio à precipitação, a máxima no DF deve ser de 27°C, no período da tarde. Não há previsão de chuva para o domingo (1°/11)

Chuva - Memorial JK - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Chuva - Memorial JK - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O último sábado do mês (31/10) no Distrito Federal deve ser de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura, por sua vez, promete ser mais amena, com máxima de 27°C no período da tarde. No domingo (1°/11), a expectativa é que o dia seja de céu encoberto, sem precipitações, com termômetros chegando na casa dos 28°C.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao Correio, a meteorologista Ana Wilke havia adiantado, na quinta-feira (29), que o fim de semana seria de temperaturas amenas e “sensação de abafamento”, ocasionada pela umidade relativa do ar que estará alta — no sábado, entre 70% e 95%, enquanto no domingo varia de 50% a 100%. “O DF não ficará tão seco como estamos acostumados”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A chuva volta a marcar presença na segunda (2), Dia de Finados, apenas em áreas isoladas. A máxima deve ser de 28°C. As temperaturas aumentam novamente a partir de terça (3) e quarta (4), com termômetros chegando aos 30°C e 34°C, respectivamente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 31/10/2026 09:10
x