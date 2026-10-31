Dupla é presa por tráfico de drogas e receptação em São Sebastião

Os envolvidos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e receptação - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por tráfico de drogas e receptação, no Residencial Oeste, em São Sebastião. A ação foi realizada por equipes do 21º Batalhão durante um patrulhamento ostensivo na região. A intervenção policial ocorreu após a equipe visualizar um veículo transitando em ziguezague pela via pública, o que motivou a abordagem imediata, na última sexta-feira (30/10).

Durante a revista no interior do automóvel, os policiais localizaram diversas porções de entorpecentes já fracionadas e prontas para a comercialização. Ao todo, a corporação apreendeu 10 porções de maconha, cinco porções de cocaína, cinco pedaços de dry (variedade de haxixe) e um frasco de 300 ml de lança-perfume. As equipes também encontraram um aparelho celular que constava no sistema com restrição por roubo praticado em 2023.

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Diante dos fatos, os dois ocupantes do veículo receberam voz de prisão e foram conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), juntamente com todo o material apreendido. Na unidade policial, os envolvidos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, ficando à disposição da Justiça.

