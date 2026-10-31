Jovem é apreendido por roubo de bicicleta em Vicente Pires

O jovem foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um jovem foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde deste sábado (31/10), após roubar uma bicicleta em Vicente Pires. O assalto ocorreu na Rua 8, onde a vítima realizava um passeio e foi surpreendida pelo infrator armado com uma faca. Após ter a bicicleta subtraída, a vítima acionou a PMDF. A equipe policial a colocou no interior da viatura e deu início a um patrulhamento pelas vias da região para localizar o autor.

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Durante a busca, os militares avistaram e abordaram o suspeito na Marginal da Rua 12, nas imediações de um posto de combustível. Ao perceber a aproximação policial, o jovem rendeu-se. Antes de ser contido, ele tentou arremessar a faca para baixo de um caminhão estacionado no posto, ação observada por um funcionário do local que confirmou o relato.

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Com a arma recolhida e a bicicleta recuperada, o jovem foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

