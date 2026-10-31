InícioCidades DF
Roubo

Jovem é apreendido por roubo de bicicleta em Vicente Pires

Suspeito usou faca no assalto próximo ao Taguaparque e tentou esconder a arma embaixo de caminhão

O jovem foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) - (crédito: Divulgação/PMDF)
O jovem foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um jovem foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde deste sábado (31/10), após roubar uma bicicleta em Vicente Pires. O assalto ocorreu na Rua 8, onde a vítima realizava um passeio e foi surpreendida pelo infrator armado com uma faca. Após ter a bicicleta subtraída, a vítima acionou a PMDF. A equipe policial a colocou no interior da viatura e deu início a um patrulhamento pelas vias da região para localizar o autor.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante a busca, os militares avistaram e abordaram o suspeito na Marginal da Rua 12, nas imediações de um posto de combustível. Ao perceber a aproximação policial, o jovem rendeu-se. Antes de ser contido, ele tentou arremessar a faca para baixo de um caminhão estacionado no posto, ação observada por um funcionário do local que confirmou o relato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a arma recolhida e a bicicleta recuperada, o jovem foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 31/10/2026 22:09
x