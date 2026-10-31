Homem é preso em flagrante por furtar bandejas de carne em Santa Maria

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no início da tarde deste sábado (31/10), após furtar bandejas de carne em um supermercado na AC 200, em Santa Maria. A ação foi realizada por uma equipe de radiopatrulhamento da corporação.

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A intervenção ocorreu após os policiais serem acionados para atender ao chamado do estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os militares foram informados pelos seguranças do supermercado que o suspeito havia sido flagrado pelo circuito interno de TV no momento em que escondia os produtos para sair sem pagar.

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Durante a abordagem na saída do mercado, os policiais confirmaram a posse dos itens subtraídos e realizaram a checagem dos antecedentes do abordado. A verificação nos sistemas revelou que o homem contava com registros criminais anteriores pelos crimes de furto e receptação no estado de Goiás.

Diante do flagrante, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido com o material apreendido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde a ocorrência foi registrada e adotadas as providências legais cabíveis.