Acidentes com motociclistas deixam 55 mortos no DF em oito meses

Por Luiz Francisco* e Gabriela Cidade* — Era uma segunda-feira, às 18h48, quando a diarista Bárbara Elen, de 32 anos, assistia a um telejornal e uma notícia informava sobre um acidente envolvendo um motociclista em Samambaia. Um caminhão carregado de milho parou sem sinalizar na subida da pista. O condutor da moto não conseguiu frear a tempo, chocando-se contra o veículo, o que causou sua morte. "A vítima era meu único irmão. Reconheci pela moto e fiquei incrédula de ver um corpo com pano branco por cima e a moto ao lado", relembra.
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Rodrigo Leonardo, de 36 anos, conhecido como "Firmeza" entre os amigos motociclistas, deixou esposa e três filhos, o caçula tinha apenas cinco meses, à época, em fevereiro deste ano. Bárbara conta que entrou em depressão profunda. "O pesadelo da ausência dele me assombra todos os dias", lamenta.
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A dor vivida por Bárbara se repete em muitas famílias do Distrito Federal. De janeiro a agosto de 2026, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) registrou 71 ocorrências envolvendo motos que resultaram na morte de 55 motociclistas. No mesmo período do ano passado, foram 78 sinistros com motos nos quais 72 motociclistas foram vítimas fatais. O total em 2025 chegou a 119 ocorrências com esse veículo e 105 motociclistas mortos.
Embora mostrem tendência de redução, os números ainda são expressivos. A professora de engenharia civil da Universidade de Brasília (UnB) e especialista em segurança viária Michelle Andrade comenta que a quantidade de mortes é preocupante. Segundo ela, entre as causas de acidentes no trânsito envolvendo motos destacam-se a baixa visão que outros motoristas têm dos motociclistas, o trânsito em velocidade inadequada e problemas na infraestrutura, como desnível da pista e geometria de cruzamentos.
O Centro de Trauma do Hospital de Base do Distrito Federal é o local de referência na rede pública de saúde para recebimento de pacientes vítimas de acidentes com moto. De acordo com o hospital, em 2025, a maioria dos envolvidos eram trabalhadores entre 25 e 40 anos que utilizam a motocicleta como instrumento de trabalho, como entregadores.
Para a professora, isso evidencia a dimensão da segurança viária na vida de todas as pessoas. Ela reforça a necessidade de olhar as condições de trabalho de quem usa a moto como ferramenta laboral para além de condutas individuais.
"Esses acidentes não podem ser explicados por um único fator. Características da atividade profissional, como a jornada de trabalho, estão associadas a comportamentos de risco no trânsito. Além disso, esses trabalhadores passam muitas horas circulando, o que aumenta a exposição à situações de risco", destaca Michelle.
A professora alerta que não é correto atribuir a responsabilidade exclusivamente ao motociclista, aos motoristas ou à pressão por entregas rápidas. É preciso avaliar "como esses fatores interagem para que seja possível compreender os sinistros".
Normalmente, os pacientes internados no Hospital de Base apresentam múltiplas lesões, principalmente no crânio, tórax, pernas e braços. As consequências desses acidentes vão além dos atendimentos. Para quem sobrevive, a recuperação pode exigir cirurgia, meses de tratamento e mudanças profundas na rotina.
Foi o que aconteceu com a gerente de clínica Michele Pacheco, 30. Ela foi operada para reconstruir o ligamento do pé e ficou quase um ano sem conseguir andar. O acidente ocorreu em 2024, na EPTG, após um carro jogar a moto para a faixa de coletivos, onde o ônibus passou por cima da perna dela.
"Foi um período muito difícil, principalmente porque eu sou uma pessoa ativa, que gosta de trabalhar, sair e andar de moto. De repente, eu me vi praticamente presa a uma cama, dependendo de outras pessoas e sem poder viver minha vida normalmente. Por sorte, eu estou viva para contar essa história", afirma Michele.
Antes disso, Michele havia sofrido outro acidente, na EPTG, quando um motorista atingiu a lateral da moto. Ela caiu e sofreu escoriações. "Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, foi uma situação assustadora", recorda. O motorista tentou fugir, mas com apoio da Polícia Militar, foi identificado e processado por Michele.
Segurança viária
A especialista em segurança viária explica que, na prevenção de tragédias como as de Rodrigo e de acidentes como os sofridos por Michele, é necessária ação contínua do Estado no ajuste de infraestrutura, educação, conscientização e fiscalização para que a mudança ocorra efetivamente.
"Apesar das necessárias atitudes de órgãos de fiscalização e outros, também é preciso que o motociclista esteja sempre atento e não presumir que o outro condutor o viu, trafegar sempre em velocidade adequada e com o uso correto do capacete o tempo todo, evitar distrações e não negligenciar a manutenção de sua motocicleta", detalha Michelle Andrade.
A gerente de Ação Educativa do Detran-DF, Magda Brandão, chama atenção para o uso indispensável do capacete devidamente afivelado, com viseira abaixada e dentro do prazo de validade, além de vestimentas adequadas — como jaquetas resistentes, calçados fechados e luvas — que reduzem o impacto em caso de queda.
"O motociclista é um dos usuários mais vulneráveis, por isso, as equipes de educação e fiscalização reforçam que a segurança viária em duas rodas depende da combinação entre equipamentos de proteção, manutenção preventiva e postura defensiva, que é a principal ferramenta de preservação de vidas nas vias do DF", explica Magda Brandão.
Faixa azul
A Câmara Legislativa do DF aprovou em maio o Projeto de Lei nº 2685/2022, de autoria do deputado distrital Fábio Félix (PSol), que institui diretrizes para a implantação da faixa azul para motociclistas. A medida busca organizar o trânsito e proteger os condutores da frota local, que supera 259 mil veículos. A proposta seguiu para análise do Executivo para sanção ou veto.
Para o professor de engenharia de tráfego da Universidade de Brasília (UnB) Paulo César Marques da Silva, é necessária uma análise mais aprofundada sobre a medida. "Os estudos relacionados às faixas azuis ainda estão em curso, sob acompanhamento da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), e os primeiros relatórios já divulgados sugerem que a medida não produz os efeitos esperados em termos de aumento da segurança", enfatiza.
O especialista destaca que, diante desse cenário de incerteza, o ideal seria aguardar conclusões mais sólidas. "Seria mais recomendável investir nesses estudos ou esperar que eles produzam dados mais conclusivos e, enquanto isso, atuar para reduzir a hostilidade que os ambientes de circulação produzem não só para os motociclistas, mas também para pedestres e ciclistas", conclui.
Colaborou Iago Mac Cord
*Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso
Saiba Mais
Atropelamento
A vítima mais recente de acidente envolvendo motocicleta foi Lúcia Silva Gomes Santos, de 59 anos. Ela morreu após ser atropelada por uma moto, na quarta-feira, no Recanto das Emas. A vítima estava com o neto, de 1 ano, na hora do atropelamento. O motociclista Gabriel Carvalho Oliveira, 25, trabalhava como entregador e não tem Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e, de acordo com a Polícia Militar, tem antecedentes por disparo e porte ilegal de arma de fogo, além de registros por dirigir sem habilitação e entregar veículo a pessoa não habilitada. Ontem, a prisão foi convertida em preventiva pela Justiça do DF.