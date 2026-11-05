Motociclista que atropelou e matou mulher tem prisão preventiva decretada

A Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas decidiu, durante audiência de custódia, nesta quinta-feira (5/11), converter em preventiva a prisão em flagrante do motociclista acusado de atropelar e matar uma mulher enquanto dirigia sem habilitação. Gabriel Carvalho Oliveira, de 25 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor após atropelar Lúcia Silva Gomes Santos, de 59 anos, que estava com o neto de 1 ano no colo no momento do acidente.
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O atropelamento aconteceu por volta das 10h40, na quadra 304 do Recanto das Emas, na avenida principal da região. Com o impacto, a mulher foi arremessada em direção ao meio-fio.
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O Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação em Lúcia, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a criança foi encaminhada ao Hospital Santa Lúcia para avaliação médica e passa bem.
Após o atropelamento, o motociclista foi abordado pelos policiais. Durante a ocorrência, os militares constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O homem foi detido em flagrante encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
De acordo com a PMDF, o condutor tem antecedentes criminais por disparo e porte ilegal de arma de fogo. Ele também possui registros de infrações de trânsito, incluindo dirigir sem habilitação e entregar veículo a pessoa não habilitada.
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Maria Eduarda LavocatRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.