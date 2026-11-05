PMDF prende cinco pessoas por ocupação de Área de Proteção Ambiental

Suspeitos ocupavam Área de Proteção Ambiental que já havia sido embargada pelo Ibram - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento em ocupação irregular de uma Área de Proteção Ambiental (APA), anteriormente embargada pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram). A ação aconteceu nesta quinta-feira (5/11).

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A operação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) tinha objetivo de apoiar as ações de fiscalização e remoção de construções e ocupações irregulares recentes, como muros, cercas, coberturas e edificações. Além disso, as equipes buscavam apreender os materiais usados nessas estruturas.

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Durante a fiscalização, as equipes identificaram cinco pessoas construindo estruturas destinadas à moradia, usando materiais precários, em uma área protegida ambientalmente e que já havia sido alvo de um embargo administrativo. Os policiais constataram que os envolvidos já moravam no local e usavam energia elétrica obtida de uma ligação irregular, por meio de fios conectados diretamente à rede de iluminação pública.

Os cinco suspeitos foram presos por crimes relacionados a dano ambiental, ocupação irregular de área pública, parcelamento irregular do solo e descumprimento de embargo administrativo. Uma das mulheres detidas também foi autuada por desacato, após ofender servidores do DF Legal e tentar avançar em direção aos agentes de fiscalização. Eles foram levados à Delegacia do Meio Ambiente (DEMA).