Jovem sofre traumatismo craniano, após cair em bar na Asa Sul

Em razão do acidente, houve suspensão do funcionamento da casa neste domingo (1º/11) - (crédito: Reprodução)

Um jovem de 22 anos foi socorrido em estado grave após sofrer uma queda de plano elevado nas dependências de um bar no Setor Comercial Sul, no fim da noite deste sábado (31/10). A ocorrência foi registrada por volta das 23h52. Segundo as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima foi atendida no local com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) e precisou ser transportada inconsciente para uma unidade hospitalar determinada pela regulação médica.

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Em razão do acidente, o bar Âmbar e a produção do evento Emopalooza comunicaram a suspensão do funcionamento da casa neste domingo (1º/11). Com a decisão, a festa Criolina, programada para ocorrer no local, teve o endereço alterado. Em nota oficial conjunta emitida nas redes sociais, os responsáveis lamentaram o ocorrido e afirmaram estar prestando suporte à família do jovem.

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"Neste momento, nossa prioridade é o respeito e a solidariedade à pessoa envolvida e aos seus familiares. As equipes do Âmbar e da Emopalooza seguem acompanhando a situação com atenção e sensibilidade, preservando a privacidade dos envolvidos", destacaram.

A organização informou ainda que "os comentários da publicação permanecerão desativados" em consideração à delicadeza do momento e detalhou que os clientes afetados pela troca de local poderão solicitar o reembolso dos ingressos pela plataforma de vendas. O estado de saúde atualizado do jovem não foi divulgado.