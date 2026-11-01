"Rei da AR 19" é preso em operação contra o tráfico em Sobradinho

Durante as buscas, a polícia apreendeu porções de maconha, skunk e cocaína, além de um drone, uma balança digital, anotações de contabilidade do tráfico e um carregador de pistola - (crédito: Material cedido ao Coreio)

Um suspeito investigado por tráfico de drogas conhecido como “Rei da AR 19” foi preso, durante a Operação "King’s Fall", realizada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II). Outros dois homens, acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico também foram detidos.

O ponto de partida da intervenção foi a identificação do paradeiro do apontado líder do grupo criminoso na região, conhecido pelo vulgo de “DG” ou “Galeguinho”, que se autointitulava o “Rei da AR 19”. O suspeito, que estava foragido da Justiça, foi localizado por agentes da PCDF enquanto participava de uma festa na AR 19, em Sobradinho II.

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A abordagem ocorreu neste sábado (31/10). Ao notar a aproximação das equipes e a ordem de abordagem, o investigado tentou fugir pulando muros e subindo no telhado de residências vizinhas. Durante a tentativa de captura, familiares e amigos do suspeito que estavam no evento passaram a hostilizar os policiais.

Diante da confusão, o plantão da 35ª DP solicitou reforço de equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para conter a aglomeração e garantir a segurança na área. Após o cerco e o controle da situação, as equipes localizaram "Galeguinho" escondido dentro do banheiro de uma casa no conjunto COER Parque.

No mesmo imóvel, outros dois homens foram detidos. Durante as buscas, a polícia apreendeu porções de maconha, skunk e cocaína, além de um drone, uma balança digital, anotações de contabilidade do tráfico e um carregador de pistola. O trio foi autuado em flagrante na 35ª DP e encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP).

