Jovem morto na Vila Planalto será sepultado nesta segunda (2/11)

O corpo de Diego Fontes, o jovem de 22 anos assassinado a tiros dentro de uma hamburgueria na Vila Planalto, será sepultado nesta segunda-feira (2/11), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório do rapaz está programado para ocorrer entre as 14h e as 16h, na Capela 03, seguido pelo sepultamento.

O crime ocorreu na noite de sábado (31/10). Diego estava trabalhando no estabelecimento MadahLena's Burger quando foi surpreendido por um adolescente de 14 anos, que chegou ao local de bicicleta. O autor realizou mais de três disparos contra o funcionário, que ainda tentou se proteger atrás do balcão. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os tiros atingiram o tórax da vítima. O crime teria ocorrido, após um suposto desentendimento prévio.

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A vítima chegou a ser socorrida em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e transportada ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). No entanto, Diego não resistiu à severidade das lesões e teve o óbito confirmado às 21h42. A Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) assumiu as investigações do caso. Até o momento, o menor de idade autor dos disparos segue foragido.

Nas redes sociais, a equipe do MadahLena's Burger publicou uma nota de pesar em homenagem ao colaborador e anunciou a suspensão por tempo indeterminado das atividades da casa. O comunicado relembra que Diego começou a trabalhar no local aos 17 anos, como entregador de bicicleta. "Diego foi a voz do MadahLena's, nosso porta-voz, e sempre atendeu cada cliente com muito carinho, atenção e amor", destacou a nota, classificando-o como "um grande amigo e um pai incrível".

Esta tragédia marcou a segunda morte violenta envolvendo menores de idade e o uso de armas de fogo no Distrito Federal em um intervalo de apenas 24 horas. Na madrugada de sábado, a jovem Byanca de Araújo Leão, de 18 anos, também perdeu a vida após ser alvejada na cabeça por um adolescente em Sobradinho II. Naquele caso, os três suspeitos envolvidos foram rapidamente identificados e apreendidos por equipes da PMDF e da 35ª Delegacia de Polícia.