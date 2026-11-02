Jovem ferido após queda em festa permanece internado

O Correio esteve no local nesta segunda-feira. Um grade de proteção estava soldada e fixa, e a placa de concreto abaixo apresentava sinais de estar solta. Questionado sobre possíveis alterações após o acidente, o bar Âmbar respondeu que não realizou obras, reparos ou qualquer tipo de intervenção no local - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após cair de uma altura de aproximadamente três metros em áreas próximas ao bar Âmbar, no Setor Comercial Sul (SCS), em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ele foi transportado inconsciente para uma unidade hospitalar, após ser encontrado com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE).

Até a publicação desta matéria, o jovem permanecia hospitalizado. "O paciente J.R.Q.D. segue internado sob cuidados médicos e multiprofissionais no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF)", informou em nota o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde o Distrito Federal (IgesDF).

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O IgesDF acrescentou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e ao sigilo profissional, não divulga informações clínicas detalhadas sobre o estado de saúde, os tratamentos ou os procedimentos realizados.

Em nota, o bar Âmbar afirmou que segue rigorosamente os protocolos e as normas de segurança, além de manter equipes orientadas e preparadas para situações de emergência. O estabelecimento declarou que prestou assistência ao jovem de imediato e que continua acompanhando o caso.

"Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o suporte necessário e segue acompanhando a situação de perto, com respeito, responsabilidade e atenção à pessoa envolvida e aos seus familiares", declarou o estabelecimento.

O bar também manifestou solidariedade ao jovem e aos familiares, desejando sua pronta recuperação. O estabelecimento ressaltou que mantém atenção à situação e ao suporte necessário à pessoa envolvida.

Queda

Um funcionário de um estabelecimento próximo, que pediu para não ser idenfiticado, disse ao Correio que os relatos de pessoas que estavam no local são de que o jovem teria se sentado em uma grade que fica ao redor de uma entrada de estacionamento no subsolo do estabelecimento. Na sequência, teria perdido o equilíbrio e caído para trás, despencando de aproximadamente três metros. A estrutura fica próxima a uma área de circulação do bar.

Vestígios de sangue no ponto exato da queda (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O acidente ocorreu perto da meia-noite do último sábado. O Correio esteve no estabelecimento nesta srgunda-feira (2/11) e ainda havia marcas de sangue no chão. Um grade de proteção estava soldada e fixa, enquanto a placa de concreto logo abaixo apresentava sinais de estar solta (veja detalhe na foto).

Questionado sobre possíveis alterações após o acidente, o bar Âmbar respondeu que não realizou obras, reparos ou qualquer tipo de intervenção no local. Segundo o estabelecimento, o suporte mencionado já havia sido instalado anteriormente, antes do fechamento da praça, com a finalidade de fixar luminárias. "Desde então, a estrutura não sofreu qualquer alteração ou intervenção", informou a casa.

Em razão do ocorrido, o bar Âmbar e a produção do evento Emopalooza comunicaram a suspensão do funcionamento da casa no último domingo. A decisão também provocou mudanças na programação cultural prevista para o espaço.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que não localizou registro de ocorrência relacionado ao caso.



