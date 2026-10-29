Dia da Mulher da Defensoria Pública será na terça com serviços gratuitos

DPDF anuncia Dia da Mulher para a próxima terça-feira (3/11) - (crédito: Divulgação)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) anunciou a 39ª edição do Dia da Mulher, a ser realizada na terça-feira (3/10). O evento contará com serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade, nas áreas de direito, saúde e assistência social. Esta edição conta com a participação de diversas órgãos e do Instituto Diabetes Brasil.

A iniciativa desenvolvida pela DPDF contará com serviços distintos para as mulheres que tem dificuldade para acessá-los. Alguns deles são feitos por órgãos e secretarias do governo, universidades, institutos e empreendedores.

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A parceria com o Instituto Diabetes Brasil integra a programação do Novembro Diabetes Azul e contará com ofertas de consultas com médico endocrinologista, orientação e conscientização sobre a diabetes, além da realização de teste de glicemia.

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O Dia da Mulher é uma ação permanente da Defensoria. Desde maio de 2023, o evento tem como objetivo promover direitos, fortalecer a rede de proteção e contribuir para a autoestima e a autonomia social das mulheres. Além disso, busca reduzir barreiras enfrentadas por quem precisa acessar diferentes serviços.

A iniciativa acontecerá no Núcleo da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), localizado no Setor Comercial Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), das 8h às 14h. Para participar, basta comparecer presencialmente e retirar as senhas, que são limitadas.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

