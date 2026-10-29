Brasília recebe festival gratuito dedicado à indústria brasileira de games

Entre 14 e 15 de novembro, o Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC) será palco da Game Dev Festival, evento dedicado ao desenvolvimento de jogos eletrônicos e ao fortalecimento da indústria brasileira de games. A iniciativa é gratuita e promoverá palestras, workshops e experiências práticas voltadas a capacitação e a troca de conhecimento.
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O evento é realizado pela CSJ Digital, com apoio da Associação Brasília Indie Games (Abring) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF). O objetivo da iniciativa é buscar a valorização da produção nacional dos jogos digitais e estimular o desenvolvimento do setor no Distrito Federal.
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A agenda prevê oficinas práticas sobre temas como modelagem 3D e produção de jogos, além de palestras e painéis com profissionais do mercado. Um dos destaques é a mostra Bring, espaço dedicado à exposição de jogos desenvolvidos por estúdios independentes, e uma premiação que reconhece produções brasileiras em diferentes categorias.
O evento acontece das 9h às 18h. A participação é gratuita, mediante inscrição pelo site oficial do festival.
Serviço
GDV Festival 2026
Data: 14 e 15 de novembro de 2026
Horário: das 9h às 18h
Local: SebraeLAB – Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC), Brasília/DF
Entrada: gratuita, mediante inscrição
Inscrições: https://gdvfestival.com.br/
*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates
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