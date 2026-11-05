GDF lança força-tarefa em Taguatinga e Plano Piloto para atender população de rua

A operação é resultado de um trabalho prévio de mapeamento e abordagens sociais realizado ao longo de toda a semana por equipes governamentais - (crédito: Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciará, às 9h desta quinta-feira (5/11), uma ampla mobilização intersetorial para a oferta de acolhimento e assistência social à população em situação de rua instalada em 16 pontos estratégicos das regiões administrativas (RAs) de Taguatinga e do Plano Piloto.

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Coordenada diretamente pela Casa Civil, a força-tarefa reúne sete secretarias de Estado, empresas públicas, forças de segurança e órgãos de proteção social para prestar atendimento humanizado e promover o ordenamento urbano nessas localidades.

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No âmbito assistencial, os cidadãos atendidos terão acesso a serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social, orientações sobre cuidados com animais domésticos e emissão de benefícios para deslocamento interestadual.

Para as pessoas sem condições de arcar com moradia, o governo disponibilizará um auxílio excepcional no valor de R$ 600 para aluguel, além da oferta de vagas em abrigos públicos, encaminhamento para programas de qualificação profissional — como o RenovaDF — e inscrição no cadastro habitacional.

A operação é resultado de um trabalho prévio de mapeamento e abordagens sociais realizado ao longo de toda a semana por equipes governamentais.

A força-tarefa conta com a participação intersetorial das secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, Proteção e Ordem Urbanística (DF Legal), Justiça e Cidadania e Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Também integram a operação o Serviço de Limpeza Urbana, a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

Concluídos os atendimentos individuais, a DF Legal executará o desmonte das estruturas improvisadas e o transporte dos pertences para o local regular informado por cada ocupante. Caso não haja indicação imediata, os objetos serão recolhidos ao depósito da pasta, no SIA Trecho 4, lotes 1380/1420, onde permanecerão guardados para retirada gratuita pelo prazo de até 60 dias.

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Em Taguatinga, a intervenção cobrirá oito pontos específicos: a marquise da calçada da QND 21/23 em frente ao comércio local, a marquise do Templo Budista na CNB 3, a Biblioteca Pública na Avenida Comercial, a área C12 atrás do Lote 13, a marquise das Casas Bahia na Quadra C7, a marquise do Lote 6 na Quadra C5, a marquise da Caixa Econômica Federal na Quadra C3 e o Setor Hoteleiro.

Já no Plano Piloto, a ação abrangerá outros oito endereços: o trecho da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) entre a sede da PRF e o cemitério Campo da Esperança, a área entre o complexo do CBMDF e o Terminal Asa Sul, a Praça da Estação em frente aos novos empreendimentos, o canteiro central da EPIA em frente à Primetek, a Rodoviária Interestadual, a área de mata entre a sede da Abin e a Rodoviária, o canteiro central da EPIA em frente à concessionária JEEP e a área do canteiro central da EPIA atrás da parada de ônibus próxima a essa concessionária.