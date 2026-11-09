GDF pretende acelerar licitação para comprar 15 novos vagões do metrô

Reunião com os secretários de estado e presidentes de empresas - (crédito: Foto: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)

O Governo do Distrito Federal (GDF) pretende acelerar a licitação internacional para a compra de 15 novos vagões do metrô. Segundo a governadora Celina Leão (PP), o processo está em análise no Tribunal de Contas e deverá avançar nos próximos meses. A expectativa é de que o intervalo entre a aquisição e a entrega dos equipamentos seja de aproximadamente seis meses.

“Devemos continuar com essa licitação, uma licitação internacional. Quando você fala de comprar um trem, não é igual você comprar uma mercadoria aqui. É uma licitação que você tem que abrir para o mercado”, explicou Celina, nesta segunda-feira (9/11).

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A governadora ressaltou que a aquisição dos vagões precisa ser acompanhada de investimentos no sistema, necessário para o funcionamento dos equipamentos. Ela também afirmou que está cobrando agilidade nos processos de contratação que, segundo ela, ainda não haviam sido realizados.

Além da renovação da frota, Celina pretende avançar com a construção da linha 2 do metrô. Para viabilizar o projeto, o GDF busca melhorar sua Capacidade de Pagamento (Capag), classificação necessária para ampliar o acesso a financiamentos. A intenção é conseguir recursos internacionais e abrir a licitação para a obra.

A governadora afirmou que o ajuste nas contas públicas realizado pela atual gestão tem como um dos objetivos alcançar a classificação necessária. “A estimativa que a gente está entregando agora é que em março nós estaremos no Capag”, declarou.