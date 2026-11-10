Defesa Civil se prepara para emergências no DF; 3,1 mil vivem em área de risco

Um levantamento oficial da Defesa Civil mostra que 3.139 pessoas vivem em áreas de risco no Distrito Federal. Esses moradores estão distribuídos em 987 residências, localizadas em 23 pontos de 12 regiões administrativas. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (10/11) pelo secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, Sandro Gomes, durante coletiva sobre a preparação dos órgãos públicos para o período chuvoso.

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As áreas mapeadas estão em Arniqueira, Fercal, Gama, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Setor Habitacional Água Quente, SCIA, Sobradinho II, Sol Nascente/Pôr do Sol e Vicente Pires. Entre os problemas identificados estão enxurradas, alagamentos, inundações, erosões, voçorocas, deslizamentos e movimentações de massa.

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“Às vezes, as pessoas falam: 'Mas a minha localidade não está'. É porque colocamos aqui risco três e quatro, que é risco alto e muito alto. Existem outras áreas de risco que não colocamos nessas localidades, mas a gente também mapeia”, explicou o secretário-executivo.

Sandro ressaltou que a classificação não significa que uma tragédia necessariamente ocorrerá nos locais identificados. O mapeamento, segundo ele, serve para orientar o monitoramento, as vistorias e as medidas preventivas. “O risco não é sentença. A classificação aponta a possibilidade de ocorrência e a necessidade de atenção”, destacou.





Kit de emergência

Durante a apresentação, o representante da Defesa Civil também comentou a recomendação de preparação de kits de emergência, com alimentos e água suficientes para três dias. “Não vemos como necessidade prioritária fazer esse acúmulo ou estoque de alimentos ou de água para esses três dias, porque temos um corpo de governo que trabalha e atua em todas as cidades do Distrito Federal”, afirmou.

O secretário-executivo explicou que a Defesa Civil conta com equipes distribuídas pelo território e mantém articulação diária com outros órgãos para acompanhar as condições meteorológicas e antecipar possíveis ocorrências. Ele ponderou, no entanto, que a orientação não significa que os moradores estejam proibidos de manter suprimentos em casa. “A gente não manda não fazer, mas não vê como necessário ou prioritário fazer esse tipo de compra, de estoque de alimentos ou água”, disse.





Cuidados antes das chuvas

Sandro também pediu que os moradores adotem medidas preventivas dentro das próprias residências. Entre as recomendações estão a poda de árvores, a limpeza de calhas e condutores de água, a revisão dos telhados e a verificação da fixação das telhas para evitar destelhamentos durante temporais. “A maioria das telhas que vieram a se danificar não foi somente porque o granizo caiu, mas porque elas foram levadas pelo vento. Não estavam fixadas corretamente”, alertou.

O descarte irregular de lixo também foi apontado como um fator que contribui para alagamentos e outros problemas. Segundo o secretário, resíduos jogados em rios, córregos e sistemas de drenagem podem obstruir a passagem da água e provocar transbordamentos. “É importante descartar o lixo no local correto. Não jogue lixo em qualquer lugar, porque ele pode acabar causando uma barragem e provocar o transbordamento”, afirmou.

Outro cuidado é retirar objetos soltos de quintais e áreas externas, além de organizar um plano familiar para situações de emergência. A orientação é definir previamente para onde ir, como avisar parentes e quem ficará responsável por crianças, idosos e pessoas com deficiência.