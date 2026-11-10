Neoenergia pode ampliar em até cinco vezes equipes durante temporais no DF

A Neoenergia Brasília poderá ampliar em até cinco vezes a capacidade de atendimento no Distrito Federal durante períodos de temporais mais severos. A estratégia prevê a mobilização de equipes de outras empresas do grupo, distribuídas pelo país, para reforçar o trabalho dos profissionais que atuam na capital. O plano foi apresentado por Felipe Costa, superintendente técnico da concessionária, durante coletiva sobre a preparação para o período chuvoso.

A mobilização será feita de forma gradual, conforme a intensidade das ocorrências. Nos primeiros estágios, a empresa prevê aumentar o número de equipes em campo em 20%. Em um nível posterior de alerta, a quantidade pode dobrar. “No nível 3, conseguimos mobilizar toda a estrutura disponível no DF”, explicou Costa. Se a situação exigir reforço adicional, profissionais de outras regiões poderão ser deslocados.

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A concessionária também ampliou a distribuição das equipes pelo território do DF. Antes, a operação era concentrada em uma base no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Agora, são 10 bases operacionais espalhadas pela capital. Segundo o superintendente, a mudança busca reduzir o tempo de deslocamento e aproximar os trabalhadores das áreas atendidas. “O objetivo é levar o atendimento para mais próximo do cliente”, disse.

Atualmente, a operação conta com cerca de 770 eletricistas próprios em campo, além de aproximadamente 500 profissionais de empresas contratadas. Em 2026, a Neoenergia incorporou outros 80 eletricistas ao quadro. “A gente vem trabalhando para ampliar a nossa capacidade de atendimento e estar cada vez mais próximo do cliente”, afirmou o representante.

A empresa também prevê ampliar os investimentos na infraestrutura elétrica. Entre 2021 e 2025, foram destinados R$ 1,4 bilhão a melhorias na rede. Para o próximo ciclo, incluindo 2026, a previsão é de R$ 3,1 bilhões. “É mais que dobrar o que já foi feito nos cinco anos anteriores”, destacou Costa. A maior parte dos recursos será aplicada no reforço e na renovação da estrutura de distribuição.

Entre as medidas adotadas está a instalação de 60 equipamentos de religamento automático em 2026. Os dispositivos ajudam a proteger a rede e permitem transferir o fornecimento entre subestações quando ocorre uma falha. “Muitas vezes isso acontece de forma automática, por meio do algoritmo, e o cliente nem percebe que teve uma ocorrência ali na região dele”, explicou.

A concessionária também intensificou as ações preventivas antes da temporada de chuvas. Ao longo do trabalho de manutenção, foram inspecionados 12 mil quilômetros de rede e realizadas 6 mil intervenções preventivas. A empresa ainda contabiliza 55 mil podas de árvores, 11 mil instalações de espaçadores entre fios e a substituição de cerca de 1,8 mil ramais de ligação.