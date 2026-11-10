Biblioteca Nacional oferece aulões gratuitos para vestibulares da UnB

BNB oferece cinco aulões gratuitos voltados à preparação para os vestibulares da UnB - (crédito: Bernardo Jr./Agencia Brasília))

A Biblioteca Nacional (BNB) promove, entre os dias 19 de novembro e 10 de dezembro, cinco aulões gratuitos voltados aos vestibulares da Universidade da Universidade de Brasília (UnB). As aulas acontecem de 14h30 às 17h30.

A primeira aula acontece na próxima quinta-feira (19/11), com foco na redação para o vestibular tradicional da UnB e será ministrada pela professora Patrícia Lisboa. No dia 25, quarta-feira, a preparação será voltada à redação no vestibular 60+, também coordenada por Lisboa.

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No dia seguinte, 26 de novembro, os alunos terão aulão voltado à análise de obras que serão cobradas no PAS 3, com a professora Joana Melo. No dia 3 de dezembro, o foco é a análise de obras do PAS 2, ministrada por Camilla Yoshico; no dia 10 de dezembro, será a vez da análise de obras para o PAS 1, novamente com Joana Melo.

As classes serão ministradas no auditório da BNB. As vagas serão decididas por ordem de chegada, no dia de cada aulão.