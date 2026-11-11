Gama ficará sem água nesta quinta (12/11) para manutenção da Caesb

Depois que o serviço terminar, a água deve voltar aos poucos - (crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

Átila Lustosa*

O Gama vai ficar sem água, nesta quinta-feira (12/11), devido a serviços de manutenção da Caesb para melhoria do sistema de abastecimento da região. O serviço está previsto para durar das 8h às 23h.

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As áreas que serão afetadas são: Setor Leste, EQs e QDs 01 a 23; EQs e QDs 48, 49 e 50; Praça 01 AE; Setor Norte, Q 01 e Estádio Bezerrão; e Setor Central, Área Especial Leste.

Depois que o serviço terminar, a água deve voltar aos poucos. A Caesb lembra que todo cliente deve ter caixa d’água com capacidade para o consumo de um dia, como pede a regra da Adasa.

Enquanto durar a execução do serviço, a orientação é para que a população faça consumo consciente de água, pois o volume utilizado individualmente impacta diretamente o abastecimento coletivo.

Mais informações pelo telefone 115.