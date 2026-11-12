Foragido da Justiça com quase 20 anos de pena a cumprir é capturado

A ação foi realizada pelo Batalhão da Polícia com Cães (BPCÃES) - (crédito: Laezia Bezera/CB)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) capturou, na tarde de quarta-feira (11), um foragido da Justiça com uma pena de 19 anos, 10 meses e 5 dias a cumprir em regime fechado, por conta de um crime de roubo. O homem foi encontrado na QS 6 do Areal, em Arniqueira.

A ação foi realizada pelo Batalhão da Polícia com Cães (BPCÃES) e teve início após a inteligência da PM identificar uma movimentação de pessoas entrando e saindo de um barraco de lona azul em uma área de matagal conhecida como “Favela do Curral”. As equipes suspeitaram que os envolvidos comercializavam drogas e, por isso, foram averiguar o local.

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Segundo a PMDF, as pessoas que atuavam como “olheiros” gritaram para alertar o grupo, após os militares chegarem ao local. Alguns suspeitos fugiram da abordagem policial. A equipe também realizou algumas buscas pessoais, além de uma varredura na área da mata com a ajuda da cadela policial K9 Paçoca.

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Embora nenhum material ilícito tenha sido encontrado, a consulta nominal dos abordados no sistema policial revelou que um dos homens possuía uma mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Após a abordagem, o foragido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para cumprimento da ordem judicial.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado