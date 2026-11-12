Itapoã e Vicente Pires terão falta de energia nesta sexta-feira (13/11)

Átila Lustosa*
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Moradores do Itapoã e de Vicente Pires ficarão sem energia por algumas horas nesta sexta-feira (13/11). A Neoenergia fará um desligamento programado para serviços de modernização da rede elétrica nas duas regiões.
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No Itapoã, a interrupção está programada para das 10h às 14h. Serão afetadas as quadras 10, 203, 321, 322, 323, 324, 325, 335, 336, 339, 340, 341 e 356 do Del Lago.
Em Vicente Pires, a falta de energia será das 13h às 16h. Atingindo as chácaras 67, 68, 115 e 143 da Colônia Agrícola Samambaia.
O cronograma divulgado inclui apenas serviços que afetam mais de 100 clientes. Cada morador impactado recebe um aviso individual com a data e o horário da manutenção.
Caso os trabalhos terminem antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio. Interrupções não programadas devem ser registradas pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem pedir atendimento pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.
*Com informações de Agência Brasília
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