Oitavo saidão do ano beneficiará 1,4 mil detentos neste fim de semana

O custodiado que não retornar à unidade prisional na data e no horário estipulados passa a ser considerado foragido - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) autorizou a saída temporária de 1.458 pessoas sob custódia — entre as quais, 49 mulheres — para a oitava liberação do ano. O benefício começa nesta sexta-feira (13/11) e segue até a próxima segunda-feira (16/11).

Prevista na Portaria nº 02/2026 da Vara de Execuções Penais (VEP/DF), a medida contempla apenas pessoas que cumprem pena em regime semiaberto e possuem autorização judicial para trabalho externo ou saídas temporárias. Ao todo, o calendário da Justiça estabelece nove liberações ao longo de 2026.

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Segundo a pasta, o custodiado que não retornar à unidade prisional na data e no horário estipulados passa a ser considerado foragido e fica sujeito à regressão de regime, podendo perder o direito ao semiaberto. A população pode colaborar com a fiscalização denunciando de forma anônima o descumprimento das regras ou o paradeiro de eventuais foragidos. As informações podem ser repassadas à Polícia Penal do DF por meio de ligação ou mensagem de WhatsApp pelo número (61) 9 9666-6000.

