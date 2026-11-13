Foragido com extensa ficha criminal e mandado em aberto é preso em Ceilândia

No Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) constava uma ordem de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foragido da Justiça, com extensa ficha criminal, foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (12/11), por volta das 21h50, no Setor M Norte, em Ceilândia. A captura foi realizada por equipes do 8º Batalhão. Durante o patrulhamento, os militares identificaram no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) uma ordem de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas.

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Os policiais foram até o endereço indicado, na QNM 23, onde localizaram e detiveram o homem sem que houvesse resistência. Ao levantarem o histórico criminal do detido, os agentes constataram que ele acumula três passagens anteriores por tráfico de drogas, além de registros por roubo, ameaça e receptação. O suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para o cumprimento formal da ordem judicial e os procedimentos legais.

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