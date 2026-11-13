InícioCidades DF
Prisão

Foragido com extensa ficha criminal e mandado em aberto é preso em Ceilândia

Homem tinha mandado em aberto por tráfico e acumula passagens por roubo, ameaça e receptação no DF

No Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) constava uma ordem de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas - (crédito: Divulgação/PMDF)
No Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) constava uma ordem de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foragido da Justiça, com extensa ficha criminal, foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (12/11), por volta das 21h50, no Setor M Norte, em Ceilândia. A captura foi realizada por equipes do 8º Batalhão. Durante o patrulhamento, os militares identificaram no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) uma ordem de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os policiais foram até o endereço indicado, na QNM 23, onde localizaram e detiveram o homem sem que houvesse resistência. Ao levantarem o histórico criminal do detido, os agentes constataram que ele acumula três passagens anteriores por tráfico de drogas, além de registros por roubo, ameaça e receptação. O suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para o cumprimento formal da ordem judicial e os procedimentos legais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 13/11/2026 09:58
x