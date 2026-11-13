Policial do Bope vence maratona de 327 quilômetros em mais de 55 horas

O atleta cruzou a linha de chegada após 55 horas, 32 minutos e 55 segundos de prova - (crédito: Material cedido ao Correio)

O ultramaratonista brasiliense Robertson Batista, conhecido no meio esportivo como Robyn Skull, conquistou o primeiro lugar na Mons Ultra Trail 200 Milhas, em Santa Catarina. O atleta cruzou a linha de chegada após 55 horas, 32 minutos e 55 segundos de prova, garantindo o título de uma das competições mais exigentes da modalidade.

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O trajeto da prova impõe aos competidores o desafio de percorrer cerca de 327,5 quilômetros em trilhas e terrenos montanhosos. Ao longo do percurso, os corredores enfrentam fortes variações de altimetria, desgaste físico severo e mais de dois dias de esforço praticamente contínuo.

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Além do desempenho nas montanhas, Robertson atua na segurança pública como policial militar do Distrito Federal desde 2010. Integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMDF, o atleta concilia a rotina operacional com os treinamentos de alta resistência.

A vitória na ultramaratona consolida uma carreira ligada há duas décadas ao esporte. Graduado em Educação Física desde 2005, o campeão também compete no triatlo de longas distâncias e atua como treinador à frente da Assessoria Esportiva Skulls, onde prepara outros corredores para provas de resistência.