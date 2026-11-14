Restaurante Comunitário do Itapoã ficará fechado por 7 dias para manutenção

Restaurante Comunitário do Itapoã ficará fechado por sete dias para manutenção e troca de piso - (crédito: Renato Raphael/Sedes-DF)

O Restaurante Comunitário do Itapoã ficará por sete dias fechado, a partir desta segunda-feira (16/11), para manutenção e troca de piso. De segunda a sexta em que o local estará fechado, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) vai disponibilizar transporte gratuito para levar os frequentadores no horário do almoço até o Restaurante Comunitário do Paranoá, localizado na Quadra 2, Lote A, Feira Livre, Área Especial.

Segundo a pasta, as saídas dos ônibus para levar gratuitamente as pessoas do Itapoã ao Paranoá serão às 10h30, às 11h30 e às 12h30. O ônibus tem capacidade para 30 pessoas e vai levar e trazer de volta os frequentadores. A Sedes-DF informou que não haverá ônibus no café da manhã e aos finais de semana, quando, segundo a pasta, ocorre uma redução na demanda pelo serviço.

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O restaurante voltará a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (23/11), com oferta de três refeições: café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50), e abertura todos os dias, incluindo domingos e feriados.

