"Livrarias são lugares de encontro", diz escritor José Manuel Diogo

O avanço das plataformas digitais transformou a maneira como as pessoas consomem cultura e se relacionam com os livros. Contudo, as livrarias permanecem como espaços de encontro, reflexão e preservação do conhecimento, segundo o jornalista e escritor português José Manuel Diogo. Ele traz, em seu novo romance, Um homem entra numa livraria, que será lançado, na terça-feira (17/11), no Camões— Centro Cultural Português, na Embaixada de Portugal. Em entrevista aos jornalistas Sibele Negromonte e Eduardo Fernandes, no PodCast do Correio, o autor comentou sobre a obra. A seguir, os principais trechos da conversa:

Do que se trata o livro?

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Eu nunca tinha escrito um romance. Escrevi contos e pequenas novelas. É um livro doído, que começa por ser uma coisa que depois não foi. Nós vivemos hoje em um mundo muito tomado por coisas que não são importantes. A coisa mais importante hoje é a atenção, e a gente não consegue chamar a atenção de ninguém. Inventamos coisas curtas, bobagens, gatinhos, títulos curtos. O jornalismo sofre com isso. A democracia sofre com isso. E uma livraria é um lugar quase de culto, um ponto de encontro. É um lugar de recolhimento, quase um templo de guardar saber. E os escritores são os guardiões dessa história. A partir dessa preocupação, começo visitando livrarias ao longo do mundo. O livro é pequeno, fácil de ler, como agora se gosta. Nele, deixo registradas as livrarias de que mais gostei: Bogotá, São Paulo, Lisboa, Dublin, Estrasburgo, Londres. A gente tem nossas bibliotecas em casa, mas as livrarias reúnem os livros que os livreiros escolhem. Então, aquilo é um mundo. Todas as visitas àquelas livrarias são verdadeiras. Eu estive naquelas livrarias.

Essas livrarias contam um pouco da cultura daquele lugar também?

Elas guardam a cultura. Mas, sobretudo, são universos de ficção por si próprios. Essa primeira aventura de um romance é escrever uma ficção a partir de fatos reais, sem esquecer de contar uma história que diga algo às pessoas, que as traga de volta para o mundo que estão perdendo. E isso foi, para mim, o mais doloroso dessa escrita. Ao escrever um romance, a gente deixa parte da nossa alma lá dentro. Somos treinados para olhar para as coisas com superficialidade. E o discurso que mais ganha espaço, como vemos na democracia, entre os amigos e em casa, é o discurso mais fácil: o ódio. Odiar é a coisa mais fácil do mundo. Nós odiamos com muita facilidade. A gente é mais forte odiando o time inimigo do que gostando do nosso próprio time. E isso vai para dentro das nossas famílias. A gente casa, tem filhos, mas como nutre essa relação ao longo do tempo? E hoje, como tudo é imediato, eu caso, descaso, caso de novo, faço de novo. A gente não tem mais esse olhar para dentro.

A livraria é a protagonista da história?

Ela é o lugar do encontro do protagonista. O protagonista vai a uma livraria. Na livraria, ele entra à procura de um livro ou de uma saída? A livraria é protagonista como uma espécie de lugar de reflexão, onde o protagonista se movimenta na história. Ele tem uma história muito prosaica. É um cara que vive de fazer consultoria, é divorciado, tem uma família, um filho pequeno e dois filhos maiores. A pandemia fez com que a empresa dele precisasse fechar, e ele andou à procura de trabalho. Ele recebeu um trabalho de consultoria que o obriga a viajar pelo mundo. Essa parte é completamente ficcional, porque demorei dez anos para visitar aquelas livrarias. Na história, tudo acontece durante uma viagem de seis meses, que vai de Buenos Aires a Estrasburgo e passa por todos esses lugares.

O lançamento será apenas no Brasil?

No mundo de língua portuguesa todo. Há uma coisa boa hoje, que é a publicação on-line, por meio da Amazon e do Kindle. A distribuição é feita para o mundo inteiro. É a plataformização. Aconteceu com a música, aconteceu com o cinema e vai acontecer com a literatura também.

E suas outras autorias?

Tem um último livro que lancei aqui no Brasil, em abril do ano passado. Chama-se Uma Geografia Poética. Foi editado pela Patuá, aqui no Brasil, e pela Novembro, em Portugal. É sobre escritores e poetas que nunca se encontraram se encontram. Se aqui estivesse Fernando Pessoa e aqui estivesse Camões, o que falariam um para o outro? E Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, onde se encontrariam? Falariam sobre o quê? Esse livro reúne 23 diálogos entre poetas e escritores contemporâneos. São pequenos contos, pequenos diálogos sobre esses encontros.

Na sua opinião, está havendo um sucateamento das livrarias?

Acho que a pior parte já passou, na verdade. A plataformização da venda de livros e todas as formas de comunicação que se tornaram tecnologicamente obsoletas acabaram virando obras de arte. Aconteceu com a gravura, com a pintura e com a televisão. O que está acontecendo com os livros é um pouco semelhante. As grandes livrarias, como lugares de compra, fecharam. Mas hoje estamos vendo que quem tomou conta do canal de venda foi o mercado on-line. As livrarias estão se transformando em lugares de arte, como cafeterias e pontos de encontro.

Assista a entrevista na íntegra:



Serviço

Lançamento: Um homem entra numa livraria, de José Manuel Diogo

Data: 17 de novembro, às 19h

Local: Camões - Centro Cultural Português, na Embaixada de Portugal em Brasília



