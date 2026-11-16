Lago Norte terá suspensão de energia nesta segunda-feira (16/11)

Fornecimento poderá ser restabelecido sem aviso prévio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A rede elétrica do Setor de Mansões Lago Norte passará por manutenção nesta segunda-feira (16/11). Para a execução dos serviços, o fornecimento de energia será interrompido temporariamente, das 14h às 17h, nas chácaras 14, 15 e 110-A do MI Trecho 3, por questões de segurança.

O horário informado corresponde à previsão de duração dos trabalhos. Caso a manutenção seja concluída antes do previsto, o fornecimento poderá ser restabelecido sem aviso prévio.

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Em caso de interrupções não programadas, os moradores podem entrar em contato pelo telefone 116.



