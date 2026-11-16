Agências do DF oferecem 719 vagas de emprego no início da semana

Vaga destaque é para vendedor no comércio de mercadorias, no Lago Sul - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 719 vagas de emprego nesta segunda-feira (16/11), em diversas áreas e regiões administrativas. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência profissional, incluindo quem busca o primeiro emprego.

A maior remuneração é de R$ 3,5 mil, além de benefícios, para uma vaga de vendedor no comércio de mercadorias, no Lago Sul. Já o cargo com maior número de oportunidades é o de operador de caixa, com 153 vagas e salário de até R$ 1,7 mil, também com benefícios.

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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis seja de interesse imediato, o cadastro permanece no sistema e pode ser utilizado em futuras seleções.