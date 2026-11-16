Grupo de menores é apreendido após furto a comércios em Taguatinga

Os cinco menores foram encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

Uma sequência de furtos em estabelecimentos comerciais de Taguatinga terminou com cinco crianças e adolescentes, com idades entre 12 e 15 anos, apreendidos. O grupo é suspeito de participar de ações em quatro comércios da cidade, incluindo três furtos e uma tentativa, na sexta-feira (14/11).

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), entre os envolvidos estão duas crianças de 12 anos e adolescentes de 13, 14 e 15 anos. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da região administrativa. A sequência de ações incluiu uma tentativa de furto na Drogafuji, localizada na CSE 1, na Vila Dimas. Também foram registrados furtos na Drogaria Rosário, na C12; na Drogasil, no Setor Central de Taguatinga; e nas Lojas Americanas, no Alameda Shopping.

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De acordo com a PMDF, policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 22) faziam patrulhamento quando foram abordados por uma funcionária de uma farmácia, que informou sobre o furto ocorrido momentos antes. Com as características dos suspeitos, os militares iniciaram buscas e localizaram os cinco envolvidos. Os produtos levados do estabelecimento foram recuperados.

Ainda conforme a corporação, durante as diligências, foi constatado que o mesmo grupo havia praticado furtos em pelo menos outros três estabelecimentos comerciais minutos antes. Os cinco menores foram encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis.