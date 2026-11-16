Setor de hotelaria e alimentação do DF debate IA e novos benefícios

Encontro em Brasília reúne empresários e profissionais para discutir o futuro do setor com apoio da Bem Mais Benefícios - (crédito: Divulgação)

Empresários e profissionais de Recursos Humanos e Contabilidade se reuniram em Brasília na quinta-feira (12/11) durante o encontro Brasília recebe o Brasil. O evento ocorreu no Coco Bambu Lago Sul para debater os principais desafios e as perspectivas dos setores de alimentação e hotelaria.

A iniciativa foi organizada pelo SECHOSC-DF e pelo SINDHOBAR-DF, em parceria com a Bem Mais Benefícios. O encontro estabeleceu um canal de aproximação entre as entidades sindicais e as categorias representadas, incentivando o diálogo sobre a importância da convenção coletiva e o bem-estar dos profissionais.

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Os participantes compartilharam conhecimentos sobre o fortalecimento das empresas e a valorização da mão de obra. O debate também priorizou a troca de experiências voltadas à inovação e às demandas atuais do mercado de serviços no Distrito Federal.

Inteligência artificial nos negócios

A programação técnica contou com a palestra “Inteligência Artificial e a Transformação Empresarial”, ministrada pelo consultor Hugo Santos. O palestrante possui mais de 30 anos de atuação profissional nas áreas de vendas, marketing e relacionamento com clientes.

Durante a apresentação, o especialista abordou os impactos provocados pela inteligência artificial nas estruturas empresariais contemporâneas. Santos destacou as oportunidades práticas de aplicação da tecnologia no dia a dia das operações e na gestão corporativa.

Assistência e novos benefícios

Outro ponto da pauta foi a apresentação do Auxílio Plano de Assistência e Cuidado Pessoal, benefício fixado na Cláusula 43 da Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2028. A proposta reúne diferentes coberturas assistenciais para o trabalhador:

assistência odontológica e programa de saúde mental;

auxílio-medicamento e descontos em farmácias;

soluções preventivas contra riscos ligados à NR-1;

acesso aos serviços integrados do Clube Bem Mais Vantagens.

A gestão desse conjunto de atendimentos cabe à Bem Mais Benefícios, empresa especializada na administração de benefícios corporativos como seguro de vida, telemedicina e assistência residencial e automotiva. A companhia opera como intermediadora entre entidades sindicais, empresas, fornecedores e trabalhadores, utilizando ferramentas tecnológicas para simplificar processos e garantir transparência.

O apoio aos colaboradores inclui a atuação contínua do SECHOSC-DF, sindicato responsável por negociar acordos coletivos, lutar por salários justos e combater qualquer forma de assédio. A entidade assegura suporte aos trabalhadores e dependentes por meio de serviços gratuitos de assistência jurídica, consultas médicas e odontológicas, além de atividades de esporte e lazer.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.