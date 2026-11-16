Celina faz apelo a deputados distritais por emendas para saúde e infraestrutura

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reuniu, na manhã desta segunda-feira (16/11), com deputados federais do DF para tratar da destinação de emendas parlamentares. O objetivo da reunião foi alinhar prioridades de forma que os recursos atendam às necessidades do Distrito Federal.



Celina ressaltou que a autonomia da destinação das emendas é dos parlamentares, mas pediu bom senso com relação às necessidades do DF. “Independentemente de serem deputados da base ou da oposição, quando vêem o nosso compromisso de executar, há o compromisso deles de colocarem também naquelas áreas que cada um tem aí um perfil ou um compromisso, as emendas individuais”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A chefe do Executivo fez alguns pedidos aos parlamentares presentes com relação às emendas de bancada. “Algumas obras mais estruturantes que a gente precisa, como a ponte do Paranoá, que é uma ponte muito antiga e a gente precisa fazer uma nova ponte. A gente falou também sobre o anel viário, que é uma obra muito importante para tirar esse trânsito de caminhões pesados que existem aqui também”, listou. “E todas essas obras que a gente colocou e fizemos um apelo específico sobre elas, elas estão prontas para iniciar a licitação, então não vai ter que fazer projeto, que é o que mais demora”, acrescentou.

Prazos

O deputado federal Rafael Prudente (MDB) esteve presente na reunião e explicou que o prazo para a destinação das emendas é dia 23 de novembro.

“Temos um prazo curto. Vamos ter que indicar tanto emendas de bancada quanto emendas individuais. Isso gera um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão somando os recursos de toda a bancada”, frisou.

O parlamentar ressaltou que a conversa foi positiva para saber o que tem de mais fácil execução de forma que as emendas sejam destinadas da melhor forma. “Muitas vezes, a gente tem dificuldade de identificar os locais onde colocar os recursos para que tenham maior facilidade de execução. Temos casos de emendas com grande volume que foram direcionadas para algo, mas que demora até seis anos para serem executadas”, completou.

Entre os pedidos de destinação por parte do GDF, Prudente citou urbanização na região do Morro da Cruz, na 26 de setembro, além da construção de novos hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Execução

“Desde que eu assumi, nós melhoramos a execução orçamentária das emendas federais em 85% e essa é a nossa meta, executar 100% das emendas federais. Até o ano que vem, a gente vai estar com 100% das emendas antigas já aí em execução”, destacou Celina. “Fizemos um compromisso com áreas que a população mais demanda, que são a saúde, a infraestrutura e a educação”, completou.

Entre os parlamentares presentes estiveram Júlio César (Republicanos), Rafael Prudente (MDB), Bia Kicis (PL), Fred Linhares (Republicanos) e Reginaldo Veras (PV).