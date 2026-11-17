O Senac-DF programou o lançamento de sua oferta educacional para 2027 com a disponibilização de mais de 18 mil vagas em cursos de educação profissional e tecnológica em todo o Distrito Federal. As oportunidades reúnem opções de gratuidade integral e descontos especiais nas capacitações.
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As vagas serão distribuídas por 19 unidades e polos de atendimento. As oportunidades formativas contemplam diferentes níveis de ensino:
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Leia mais
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Inscrições abertas: 7 mil vagas em cursos profissionalizantes até 25/6
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cursos livres;
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cursos técnicos;
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cursos de graduação;
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cursos de pós-graduação;
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vagas no programa Jovem Aprendiz;
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vagas no programa Movimente, voltado a estudantes do ensino médio da rede pública do DF.
Bolsas integrais e desconto comercial
Entre os destaques da instituição para 2027 está o Programa de Bolsas 100%, que terá novas ofertas a cada trimestre. O modelo de seleções periódicas busca ampliar o acesso à qualificação profissional gratuita para a comunidade.
A instituição também estabeleceu condições financeiras reduzidas para as matrículas. Até o fim de novembro, os estudantes terão 30% de desconto em todos os cursos disponíveis na grade.
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Áreas estratégicas e apresentação
O Senac-DF convidou profissionais de imprensa para o lançamento oficial da programação de 2027. O encontro apresentará novidades educacionais e capacitações voltadas a setores estratégicos do mercado:
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gestão;
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saúde;
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gastronomia;
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beleza.
Serviço do evento
A apresentação da programação educacional reúne os seguintes dados:
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evento: lançamento das vagas do Senac-DF para 2027;
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data: 17.11 (terça-feira);
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hora: 10h;
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local: Auditório Sede Senac-DF (912 Norte).
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.