A sede do Senac-DF, um dos pilares do desenvolvimento educacional na capital federal, onde a instituição oferece sua vasta programação de cursos - (crédito: Raphael Carmona)

O Senac-DF programou o lançamento de sua oferta educacional para 2027 com a disponibilização de mais de 18 mil vagas em cursos de educação profissional e tecnológica em todo o Distrito Federal. As oportunidades reúnem opções de gratuidade integral e descontos especiais nas capacitações.

As vagas serão distribuídas por 19 unidades e polos de atendimento. As oportunidades formativas contemplam diferentes níveis de ensino:

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cursos livres;

cursos técnicos;

cursos de graduação;

cursos de pós-graduação;

vagas no programa Jovem Aprendiz;

vagas no programa Movimente, voltado a estudantes do ensino médio da rede pública do DF.

Bolsas integrais e desconto comercial

Entre os destaques da instituição para 2027 está o Programa de Bolsas 100%, que terá novas ofertas a cada trimestre. O modelo de seleções periódicas busca ampliar o acesso à qualificação profissional gratuita para a comunidade.

A instituição também estabeleceu condições financeiras reduzidas para as matrículas. Até o fim de novembro, os estudantes terão 30% de desconto em todos os cursos disponíveis na grade.

Áreas estratégicas e apresentação

O Senac-DF convidou profissionais de imprensa para o lançamento oficial da programação de 2027. O encontro apresentará novidades educacionais e capacitações voltadas a setores estratégicos do mercado:

Serviço do evento

A apresentação da programação educacional reúne os seguintes dados:

evento: lançamento das vagas do Senac-DF para 2027;

data: 17.11 (terça-feira);

hora: 10h;

local: Auditório Sede Senac-DF (912 Norte).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.