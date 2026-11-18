Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal desde o dia 1º de junho de 2026, Alexandre Patury acredita que, em comparação com Brasília, "não há outro lugar no Brasil com a mesma sensação de segurança". A declaração foi dada nesta quarta-feira (18/11) aos jornalistas Mariana Niederauer e Lucas Móbille, em entrevista ao CB.Poder — programa realizado em parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.



Para o ex-secretário-executivo da pasta, um dos principais desafios da Secretaria será a manutenção dos bons índices de segurança presentes na capital federal. Ainda que seja preciso compreender as realidades de muitos dos habitantes, Brasília, na visão de Patury, usufrui de contexto positivo quando o assunto é segurança.

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"Não há outro lugar no Brasil onde há a mesma sensação de segurança. Falar isso para quem acabou de ter o celular roubado é difícil, não dá pra convencer alguém que não quer se convencido diante de uma situação circunstancial, por exemplo. Mas o número de furtos é muito pequeno em relação a outros estados. Somos uma capital de 3 milhões de habitantes. Dizer que não vai morrer ninguém, que não vai ter roubo, é impossível", explicou.

Proporcionar "sensação" de segurança será fundamental

De acordo com ele, outro fator fundamental é proporcionar, para a população, não apenas segurança em si, mas a sensação dela. Questionado sobre a possibilidade de alterações de regras de trânsito no Eixão, o secretário afirma que de nada adiantará modificar o limite de velocidade máxima, já que muitos dos motoristas só a respeitam enquanto passam por medidores fixos de velocidade.

Para a situação, ele enxerga como "remédio" o cuidado com as passagens subterrâneas pedestres. Ainda assim, o quesito principal, em todo o contexto, é a educação.

"Nós (Secretaria) queremos assegurar que a pessoa passe ali (passagens subterrâneas terrestres) com tranquilidade. Queremos fazer a limpeza desses locais, e inclusive passar a sensação de segurança, pois muitas estão, inclusive, pichadas, sujas. Já compramos as câmeras, temos equipamentos para todas as passagens. Nos últimos meses, nos locais onde foram instaladas câmeras, não tivemos nenhuma ocorrência", detalhou.

Apesar disso, Patury relata que a estrutura tombada da cidade, por vezes, gera desafios no processo de instalação. Ainda que garanta que negociações para o apontamento de soluções já estejam em andamento, ressalta que, mesmo com o problema sanado, pedestres "corajosos" ainda preferirão se aventurar por cima, ou seja, na travessia da rua.

"Ainda que tenhamos as passagens solucionadas, muitas vezes as pessoas vão preferir se aventurar e passar por cima, e é ainda onde entra a questão da educação, para que possam entender a realidade e passem a se arriscar menos", completou.

Criação da Pasta da Segurança Pública é chance de evolução

Segundo avaliou Patury, a criação da Pasta da Segurança Pública, proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentro do contexto da agenda e da tramitação da PEC da Segurança Pública (PEC 18/2025), representa um cenário de evolução na área em questão.

De acordo com ele, a existência de uma área temática especializada para a resolução de assuntos específicos é sempre o caminho mais apropriado.

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"Por mais que esteja, sim, funcionando (cuidado com a segurança pública), quando se tem uma área temática especializada para tratar de assuntos específicos, tudo flui melhor. Apesar de serem conexos, a Justiça tem a própria pegada, e a Segurança Pública vai envolver a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o SENASP. Então, acreditamos que há condição de avançar muito com um ministério de área temática delimitada", mencionou.

"Todo investimento em segurança pública custa caro"

Questionado sobre as aquisições recentes da Polícia Militar de veículos blindados e sobre a necessidade da presença de objetos do porte em questão em uma cidade cujos índices de violência não alcançam os de Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, Patury declara que investimentos do gênero são necessários. Para ele, a questão principal não é o preço, mas, sim, a vantagem de ter o recurso.

"Todo investimento em segurança pública custa caro. Helicóptero custa caro, carro custa caro, arma custa caro. Mas a pergunta é, quanto vale a vida de um policial? Aqui no DF não há área perdida, não há lugar em que a polícia não entre. Mas falar que não há organizações criminosas aqui é ingenuidade", declarou.

"Estamos preparados, e, com a melhor polícia do país, é preciso ter os melhores equipamentos do país. São poucos blindados que vieram, mas são necessários, pois em uma situação de confronto, com estes equipamentos, será possível se precaver e se preparar da melhor forma possível. Não haverá necessidade de improvisação", completou.

