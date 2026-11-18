A expansão da rede de saúde é uma das prioridades da governadora Celina Leão - (crédito: Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Átila Lustosa*

A primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Estrutural está em construção no Jóquei, na Rua Pônei 7. A obra é o primeiro equipamento público de saúde da nova gleba da região. Com investimento de aproximadamente R$ 18 milhões, a unidade terá cerca de 2,6 mil metros quadrados de área construída e 65 leitos modulares para assistência adulta e pediátrica. A obra está na fase de execução das alvenarias, contrapisos e redes hidrossanitária e elétrica.

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A construção é conduzida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) e vai seguir o padrão das novas UPAs do DF, com consultórios médicos, salas de estabilização, isolamentos, curativos, laboratório, farmácia, serviço de imagem, brinquedoteca e áreas de apoio aos profissionais de saúde.

O projeto faz parte de um conjunto de seis novas unidades que o Governo do Distrito Federal (GDF) está implantando para reforçar a rede de urgência e emergência. Além da Estrutural, as obras acontecem em Águas Claras, Água Quente, Guará, Sol Nascente e Taguatinga.

“A gente sabe que precisa melhorar, tanto que estamos construindo seis novas UPAs. E o mais importante de tudo: estamos planejando, os recursos estão garantidos, porque é isso que faz um governo, planeja, coloca e prioriza o recurso para a saúde”, destacou a governadora Celina Leão.

Quando estiver pronta, a UPA da Estrutural deve ajudar a desafogar outras unidades da região, como a UPA de Vicente Pires, e garantir atendimento mais próximo para moradores da Estrutural e do Jóquei. A data de entrega ainda não foi divulgada.

*Com informações da Agência Brasília