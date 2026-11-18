Médico atribuiu ao próprio medalhista o mérito pelas conquistas alcançadas ao longo da carreira - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

O médico Álvaro Massao Nomura, da Rede Sarah, foi um dos premiados da noite desta quarta-feira (18/11), durante a entrega do Prêmio JK, realizada na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília. Com quase 50 anos de atuação no Hospital Sarah, o médico, ganhador na categoria Saúde, destacou a importância da instituição para a capital federal. O hospital atrai pacientes de todas as regiões do país em busca de tratamento e representa uma referência na área de reabilitação e assistência à saúde.

“Eu trabalho no Sarah Kubitschek há quase cinquenta anos. Atrai público do país inteiro para tratamento aqui em Brasília. Eu acho que essa é a importância desse hospital aqui na capital”, destacou.

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Responsável por operar Caio Bonfim quando o atleta tinha apenas 3 anos de idade. "Eu operei o Caio quando criança, e o mérito de ser o que ele é hoje é dele, não é meu”, afirmou.

Ao recordar os desafios da profissão, Nomura apontou que uma das experiências mais marcantes é lidar com as expectativas das famílias durante o tratamento de crianças. Para ele, além da assistência médica, é necessário preparar os pais para compreender as possibilidades e os limites do desenvolvimento dos filhos.

“A maior experiência na minha caminhada de médico é tentar convencer os pais de que nem tudo que eles esperam é real. A expectativa que os pais têm, às vezes, vai além do que a gente pode oferecer na melhora da criança”, explicou.

O médico também defendeu a continuidade do modelo de atendimento da Rede Sarah como exemplo de boa aplicação dos recursos públicos. Ao falar sobre o legado que gostaria de deixar para Brasília e para as próximas gerações, Nomura afirmou que espera que o serviço seja preservado.

“Esse tipo de atendimento não pode acabar. Eu sei que não pode ser expandido para o país inteiro, mas tem que se manter como exemplo do que é fazer alguma coisa boa com o dinheiro público”, declarou.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK — Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.