O médico Álvaro Massao Nomura, da Rede Sarah, foi um dos premiados da noite desta quarta-feira (18/11), durante a entrega do Prêmio JK, realizada na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília. Com quase 50 anos de atuação no Hospital Sarah, o médico, ganhador na categoria Saúde, destacou a importância da instituição para a capital federal. O hospital atrai pacientes de todas as regiões do país em busca de tratamento e representa uma referência na área de reabilitação e assistência à saúde.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Eu trabalho no Sarah Kubitschek há quase cinquenta anos. Atrai público do país inteiro para tratamento aqui em Brasília. Eu acho que essa é a importância desse hospital aqui na capital”, destacou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Responsável por operar Caio Bonfim quando o atleta tinha apenas 3 anos de idade. "Eu operei o Caio quando criança, e o mérito de ser o que ele é hoje é dele, não é meu”, afirmou.
Ao recordar os desafios da profissão, Nomura apontou que uma das experiências mais marcantes é lidar com as expectativas das famílias durante o tratamento de crianças. Para ele, além da assistência médica, é necessário preparar os pais para compreender as possibilidades e os limites do desenvolvimento dos filhos.
“A maior experiência na minha caminhada de médico é tentar convencer os pais de que nem tudo que eles esperam é real. A expectativa que os pais têm, às vezes, vai além do que a gente pode oferecer na melhora da criança”, explicou.
O médico também defendeu a continuidade do modelo de atendimento da Rede Sarah como exemplo de boa aplicação dos recursos públicos. Ao falar sobre o legado que gostaria de deixar para Brasília e para as próximas gerações, Nomura afirmou que espera que o serviço seja preservado.
“Esse tipo de atendimento não pode acabar. Eu sei que não pode ser expandido para o país inteiro, mas tem que se manter como exemplo do que é fazer alguma coisa boa com o dinheiro público”, declarou.
A premiação
Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK — Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.
Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.
Saiba Mais
- Cidades DF Homem importuna mulher no Metrô e é detido por PM de folga
- Cidades DF Prêmio JK Correio Braziliense: acompanhe os vencedores
- Cidades DF Primeira UPA da Estrutural começa a tomar forma no Jóquei
- Cidades DF Seminário Inter|romper traz estratégias de combate ao feminicídio no DF
- Cidades DF ParkShopping inaugura 10ª expansão com 60 novas operações em Brasília
- Cidades DF Polícia investiga rede de vendedores de anabolizantes clandestinos