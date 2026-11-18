No meio da foto, o empresário Talal Abu Allan, fundador da rede varejista A Casa Brasileira - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

O empresário Talal Abu Allan, fundador da rede varejista A Casa Brasileira, foi um dos premiados da noite desta quarta-feira (18/11), durante a cerimônia do Prêmio JK, realizada na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília. De origem palestina, o CEO da Dunia Hall eventos foi agraciado na categoria Turismo e Eventos e recebeu a homenagem como reconhecimento à trajetória construída no Distrito Federal e à contribuição para o desenvolvimento da capital.

Nascido em Hebron, na Palestina, Talal chegou ao Brasil com o objetivo de estudar engenharia. Inicialmente, pretendia seguir para a Rússia, mas acabou vindo para Brasília, onde iniciou uma trajetória que o levou ao empreendedorismo. Hoje, o empresário comanda uma rede de lojas de utilidades domésticas e decoração que reúne cerca de 800 funcionários.

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Ao comentar a homenagem, Talal destacou a importância de iniciativas que valorizam o trabalho de quem contribui para a cidade. “É uma realização bem grande. Estou feliz”, afirmou.

O empresário também relembrou as circunstâncias que o trouxeram à capital federal e a transformação de sua trajetória profissional. “Estava no Egito, estudando engenharia. Ia para a Rússia, mas o destino me trouxe para cá. Vim para Brasília e, hoje, estou com um grupo de 800 funcionários. Estou muito feliz por participar do desenvolvimento de Brasília”, declarou.

Para Talal, premiações como o JK também têm um papel de incentivo às novas gerações. Para ele, o reconhecimento pode estimular outros empreendedores a investir em seus projetos e contribuir para o crescimento da capital.

“Esse prêmio reconhece nosso trabalho e nos chama a trabalhar mais pelo desenvolvimento de Brasília. As novas gerações veem que, trabalhando mais e se esforçando, podem chegar lá e também ser reconhecidas”, ressaltou.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK — Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.