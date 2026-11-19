A diretora-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae-DF), Rose Rainha, recebeu o Prêmio JK Correio Braziliense, na noite desta quarta-feira (18/11), em cerimônia na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro. A gestora destacou o trabalho da instituição no fortalecimento do empreendedorismo na capital.
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Ao comentar o reconhecimento, Rose ressaltou a importância da homenagem concedida pelo Correio Braziliense e a ligação simbólica do prêmio com a história de Brasília. “Eu recebo com muita honra e muita alegria. É uma instituição que a gente tem muita admiração, reconhecida na cidade. Então, receber um prêmio do Correio Braziliense com o nome JK, que foi o idealizador da nossa cidade, é, para mim, uma honra imensa”, afirmou.
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À frente do Sebrae-DF, a diretora-superintendente destacou que a gestão tem buscado manter uma relação próxima com os empreendedores, com atenção especial aos pequenos negócios e às pessoas que estão na base da pirâmide econômica. Ela também ressaltou o trabalho de incentivo ao empreendedorismo feminino.
Rose ressaltou que a instituição ampliou o atendimento aos empreendedores em relação ao ano passado. “Hoje temos um atendimento três vezes maior do que atendemos no ano passado. Então, acho que é uma soma. Temos uma casa supercapacitada, que nos ajuda a fazer essa administração. É resultado de muito trabalho, mas também de muita união e de muitas forças”, declarou.
Ao falar sobre o legado que gostaria de deixar para as próximas gerações, Rose apontou a importância de ampliar as oportunidades para jovens e mulheres que desejam empreender. “A valorização do empreendedor jovem e a valorização da empreendedora, do empreendedorismo feminino.”
A premiação
Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK — Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.
Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.
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