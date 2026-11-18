Durante a cerimônia de entrega do prêmio JK, criado pelo Correio Braziliense, nesta quarta-feira (18/11), presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire, comentou sobre a importância de prestigiar pessoas com uma grande história na capital.

"O Correio está de parabéns por estar fazendo a segunda edição deste prêmio. Não devemos esquecer, jamais, as pessoas que tiveram um papel importante na cidade", afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele também ressaltou que é necessário homenagear pessoas que estão construindo uma nova história em Brasília. "Assim como pessoas do passado, temos que prestigiar as pessoas da atualidade", pontuou.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK, dedicado a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.

Acompanhe a cobertura completa com a divulgação dos vencedores no site e redes sociais do jornal.