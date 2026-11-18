O desenvolvimento de tecnologia nacional e a valorização da indústria brasileira foram destacados por Marco Zanini, CEO da Dínamo, um dos homenageados do Prêmio JK Correio Braziliense, realizado nesta quarta-feira (18/11), no Teatro Nacional.

Zanini avalia que o incentivo à produção tecnológica nacional também está relacionado à soberania do Brasil, especialmente diante de um cenário internacional marcado por instabilidades geopolíticas. Segundo ele, desenvolver soluções próprias é fundamental para que o país amplie sua autonomia tecnológica.

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“Esse prêmio consolida o esforço que existe hoje no Brasil de desenvolver tecnologia com conhecimento e com posicionamento de soberania”, afirmou.

O empresário também demonstrou satisfação com o reconhecimento recebido pela empresa e pela equipe. Ele ressaltou os desafios enfrentados por quem trabalha com inovação no país, especialmente em razão das limitações de recursos tecnológicos e humanos. “Existe uma dedicação, um esforço muito grande em desenvolver tecnologia no Brasil. Não é uma coisa simples”, declarou.

Para Zanini, o Prêmio JK também representa uma oportunidade de dar visibilidade à indústria nacional de tecnologia. O CEO afirmou estar feliz em participar de um evento que, segundo ele, já se consolidou como espaço de reconhecimento para iniciativas brasileiras.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem de alto prestígio dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

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Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.