Carlos José de Castro: "Na nossa instituição, também fazemos esse trabalho de homenagem. Eu vejo que é uma iniciativa muito prazerosa para a sociedade" - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Durante a noite de premiação da segunda edição do Prêmio JK, organizado pelo Correio Braziliense, realizado nesta quarta-feira (18/11), o presidente da Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP Nacional), Carlos José de Castro, ressaltou importância de prestigiar esses tipos de evento.

Segundo Castro, o prêmio é uma importante forma de agradecer os esforços que as personalidades empenharam em Brasília. "Na nossa instituição, também fazemos esse trabalho de homenagem. Eu vejo que é uma iniciativa muito prazerosa para a sociedade", disse.

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O presidente da Anfip complementou que a "sociedade vai usufruir da inteligência demonstrada pelos premiados".

Assim como muitos dos premiados, Carlos José também viu a capital nascendo. Morando em Goiás e vindo para Brasília para estudar, ele pontua que "o prêmio é fundamental para valorizar os pioneiros que fizeram história na cidade".

O Prêmio JK, do Correio Braziliense, também serviu como um modelo para o prêmio da Anfip. "Nós nos espelhamos nesse prêmio para realizar mais uma edição do nosso prêmio", disse o presidente da Anfip.